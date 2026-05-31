نجاح معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إنقاذ طفل ليبي 13 عاما من ورم ضخم بالكبد واستئصال الفص الأيمن بالكامل

تمكن فريق جراحي متخصص بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية من إجراء جراحة ناجحة دقيقة ومعقدة لطفل ليبي يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يعاني من ورم ضخم بالفص الأيمن للكبد تسبب له في آلام مستمرة بالبطن ونوبات متكررة من القيء، حيث أُجريت له الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

القصة الكاملة

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الفص الأيمن للكبد بالكامل بما يحتويه من الورم، في جراحة دقيقة تبرز ما يمتلكه معهد الكبد القومي من خبرات طبية متقدمة وإمكانات علاجية متطورة.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الطبي ودعم المستشفيات والمعاهد الطبية المتخصصة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة وفق المعايير العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفيات ومعاهد جامعة المنوفية أصبحت وجهة علاجية للمرضى من مختلف المحافظات والدول العربية، بفضل ما تضمه من كوادر طبية متميزة وتخصصات دقيقة قادرة على التعامل مع الحالات المعقدة، مشيرًا إلى أن معهد الكبد القومي يعد أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد على مستوى الجمهورية والمنطقة العربية.

معهد الكبد القومي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، أن الطفل الليبي حضر إلى المعهد وهو يعاني الأم بالبطن وأوضحت الفحوصات الطبية إصابته بورم ضخم بالفص الأيمن للكبد، فتم تجهيز الطفل للتدخل الجراحي.

وأضاف عميد المعهد أن الجراحة أُجريت بواسطة فريق طبي متخصص من جراحي الكبد والتخدير والتمريض، وتم خلالها استئصال الفص الأيمن للكبد بما يحتويه من الورم بنجاح، مع متابعة دقيقة للحالة خلال وبعد العمليةمشيرا إلى أن الطفل تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المعهد عقب الجراحة، واستقرت حالته الصحية بصورة جيدة، وغادر المعهد بعد الاطمئنان على تحسن حالته واستكمال مراحل المتابعة والعلاج، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والفني الذين شاركوا في التعامل مع الحالة.