جمارك الأقصر تحبط تهريب 730 طلقة بندقية رش مع راكب.. تفاصيل

أحبطت جمارك مطار الأقصر الدولي برئاسة مصطفى عبد الفتاح عبد الكريم؛ محاولة تهريب نحو 730 طلقة بندقية هوائية “ بندقية رش” بصحبة أحد الركاب.

وفقًأ لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، فقد تم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلاً من فاطمة رأفت و أحمد الطيب مأمورى الجمرك وعمر حسان بمكافحة التهرب الجمركي و رفاعي محمد شاكر بإدارة الأمن الجمركي تحت اشراف طارق عبد الرحمن مدير إدارة تفتيش الركاب

وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة عمرو محسوب بالشؤون القانونية؛ واخطار الجهات المعنية.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إن الاشتباه في الراكب جاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي