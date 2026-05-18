الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

21 مايو.. مزاد ضخم لبيع سيارات الجمارك بأسعار أقل من السوق| إليك أنواعها

ولاء عادل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم جلسة مزاد علني جديدة لبيع عدد كبير من سيارات وبضائع الجمارك، في مزاد يُتوقع أن يشهد إقبالًا واسعًا من الباحثين عن سيارات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.

ويضم المزاد سيارات واردة من جمارك مطار القاهرة والسويس، إلى جانب بضائع متنوعة تابعة لجمارك دمياط والعوجة والسخنة، تم التحفظ عليها ضمن التنازلات والمصادرات الجمركية.

موعد انعقاد المزاد

حددت الهيئة يوم الخميس 21 مايو 2026 موعدًا لعقد جلسة المزاد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

سيارات متنوعة وماركات شهيرة

ويشمل المزاد مجموعة كبيرة من السيارات الملاكي والبيك أب والميكروباص، بموديلات وطرازات مختلفة، بعضها من ماركات عالمية معروفة، مثل:

  • مرسيدس
  • بي إم دبليو
  • أودي
  • تويوتا
  • كيا
  • فورد
  • شيفروليه
  • جيب شيروكي
  • بورش
  • لكزس
  • بنتلي
  • GMC

وتتنوع حالة السيارات المعروضة بين السيارات القابلة للترخيص، وأخرى تُباع بغرض التكهين أو قطع الغيار، وفقًا للشروط المحددة داخل كراسة المزاد.

بضائع جمركية ضمن المزاد

ولم يقتصر المزاد على السيارات فقط، بل يشمل أيضًا كميات كبيرة من البضائع الجمركية، من بينها عدس وفول سوداني وأقمشة ورولات بوليستر وأدوات كهربائية وبطاريات وإكسسوارات ومنتجات أخرى متنوعة.

وتعود هذه البضائع إلى تنازلات ومصادرات جرى التحفظ عليها داخل عدد من المنافذ الجمركية.

شروط المشاركة في المزاد

وأوضحت الهيئة أن المشاركة تتطلب شراء كراسة الشروط مقابل 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية.

كما يشترط سداد مبلغ تأمين مؤقت قيمته 50 ألف جنيه قبل دخول المزاد، على أن يُسترد كامل المبلغ في حالة عدم الشراء، بينما يُخصم من قيمة الصفقة حال رسو المزاد على المشترك.

ويتعين على الأفراد تقديم بطاقة رقم قومي سارية، فيما يُطلب من التجار تقديم البطاقة الضريبية ضمن إجراءات الاشتراك.

إتاحة المعاينة قبل الشراء

وأتاحت الهيئة للراغبين فرصة معاينة السيارات والبضائع داخل ساحات جمارك مطار القاهرة والمخازن التابعة للجمارك، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية.

كما سُمح للمشاركين باصطحاب فنيين أو متخصصين لفحص السيارات قبل بدء المزايدة، خاصة أن “المعاينة أساس البيع”، بحسب ما ورد في كراسة الشروط.

قواعد السداد والاستلام

ويلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء المزايدة، مع استكمال باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.

وفي حال التأخر عن السداد أو استلام السيارة، تُفرض رسوم تخزين وغرامات مالية وفقًا للائحة المنظمة للمزاد.

وأكدت الهيئة أن بعض السيارات المعروضة لا يجوز ترخيصها مرة أخرى، خاصة السيارات المحروقة أو المتهالكة، إذ يتم بيعها بغرض التخريد فقط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك تحت إشراف لجان مختصة.

