إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل أمام كوبري بني زيد بالقوصية في أسيوط على طريق أسيوط المنيا الزراعى.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل أمام كوبري بني زيد بالقوصية في أسيوط على طريق أسيوط المنيا الزراعى، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.