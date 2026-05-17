الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسيوط: تحرير 117محضرًا تموينيًا خلال حملات على المخابز البلدية

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من إنتاج رغيف مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بتكثيف المرور الميداني على المخابز البلدية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس جودة الخبز أو تؤثر على انتظام العمل بالمنظومة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التي نفذتها الإدارات التموينية المختلفة أسفرت عن تحرير 117 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص وزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود سجلات أو ميزان حساس، بالإضافة إلى حالات غلق وتوقف جزئي وعدم صرف بون للمواطنين.

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، خلال حملاتها على نطاق بندر أسيوط غرب ومركز ساحل سليم، حررت 43 محضرًا، فيما تم تحرير 19 محضرًا بإدارة تموين أبنوب، و19 محضرًا بإدارة تموين البداري، و13 محضرًا بإدارة تموين القوصية، و23 محضرًا بإدارة تموين منفلوط.

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم المخصص لهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات التموينية اليومية على المخابز والأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية، وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الدعم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ضبط قضايا إتجار في العُملات بـ 3 ملايين جنيه

مصرع مواطن في إسنا إثر انهيار حائط عليه أثناء هدمه بالأقصر

حبس المتهم بسرقة أسلاك كهربائية ومواسير من داخل أستوديو مصر

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

