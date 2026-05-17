إجلاء 30 ألف شخص في ألمانيا بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أمرت السلطات في مدينة بفورتسهايم، الواقعة جنوب غرب ألمانيا، بإجلاء نحو 30 ألف شخص بعد اكتشاف قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ونقلت شبكة دويتشه فيله الألمانية عن الشرطة القول إن رجال الإطفاء يتحققون حاليًا من مغادرة جميع السكان منطقة الإخلاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع تفكيك القنبلة، التي تزن 1.8 طن، في وقت لاحق اليوم.

وقد عُثر على القنبلة أثناء أعمال بناء في شرق المدينة، التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال غرب شتوتجارت.

وأفاد المسؤولون بأن قنبلة HC-4000 تحتوي على 1.35 طن من المواد المتفجرة، لكنها لا تشكل "خطرًا مباشرًا على العامة".

وتُعد مثل هذه الاكتشافات شائعة نسبيًا في ألمانيا، حتى بعد مرور أكثر من 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية.