رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات نهاية العام بكليتي اللغات والإعلام للبنين.. صور

تابع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م في كليتي اللغات والترجمة، والإعلام للبنين بالقاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية لعدد من لجان كلية اللغات والترجمة رافقه خلالها الدكتور خالد عباس، عميد الكلية والدكتور محمد مدبولي والدكتور وائل نبيل وكيلا الكلية. كما شملت الجولة تفقد مجموعة من لجان كلية الإعلام للبنين، رافق فضيلته خلالها الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي حمدي، والدكتور سامح عبد الغني وكيلا الكلية.

واطمأن فضيلته خلال جولته الميدانية على انتظام لجان الكُليتين وتوافر سبل الراحة والبيئة الآمنة التي تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون معوقات، والتواجد الفعلي لأساتذة المواد للإجابة عن استفسارات الطلاب، ومشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية التي أعلنتها الجامعة.

كما اطمأن رئيس الجامعة على توافر الإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم اللازمَين للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، ومنها: تهيئة الأجواء المساعدة على تركيز الطلاب والتأكد من تواجد الفريق الطبي، والتهوية الجيدة، ونظافة وتطهير القاعات، والخدمات الأمنية لتنظيم وتأمين دخول وخروج الطلاب.

وتحدث فضيلة رئيس الجامعة مع الطلاب المُمتحِنين، لطمأنتهم ورفع معنوياتهم، وإزالة شعور القلق والتوتر، داعيًا الله- تعالى- لهم بالتوفيق والسداد.

كما أبدى الطلاب سعادتهم بتفقد فضيلته اللجان؛ للاطمئنان عليهم، مؤكدِين سهولة الامتحان وأنه في متناول الجميع، لافتين إلى التعامل الأخوي مع المراقبين والمشرفين وتذليل أى عقبات تواجههم.

تأتي جولة فضيلة رئيس الجامعة في إطار حرص الجامعة على إحكام منظومة الامتحانات ومتابعة انتظامها ميدانيًا، والاطمئنان على أبنائه الطلاب وتيسير أي عوائق قد تواجههم أثناء الامتحانات.