بنسبة نجاح 83%.. الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بأروقة الجامع الأزهر

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للاختبارات 83%، بعد انتهاء أعمال الاختبارات التي عُقدت على مدار 20 يومًا بأروقة الجامع الأزهر ومقار فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

الشيخ أيمن عبد الغني يهنأ الناجحين في اختبارات العلوم الشرعية والعربية بأروقة الجامع الأزهر

وهنأ الشيخ أيمن عبد الغني الناجحين في اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد وطلب العلم النافع، والاستفادة من البرامج العلمية التي تقدمها الأروقة الأزهرية لإعداد جيل واعٍ يحمل رسالة الأزهر القائمة على الوسطية والاعتدال.

وأكد فضيلته أن الأروقة الأزهرية بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تواصل أداء رسالتها العلمية والدعوية في نشر المنهج الأزهري الوسطي وترسيخ العلوم الشرعية والعربية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على الدراسة بالأروقة الأزهرية يعكس ثقة الدارسين في الدور العلمي والتربوي الذي يقوم به الأزهر الشريف في بناء الوعي الديني والفكري الصحيح.

وشهدت الاختبارات مشاركة أكثر من 20 ألف دارس ودارسة بمختلف المستويات والتخصصات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة، حيث تم توزيعهم على نحو 800 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بما يعكس الإقبال المتزايد على الدراسة بالأروقة الأزهرية والاستفادة من برامجها العلمية.

وللاستعلام عن النتيجة، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/resultDesiredSection/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%A2%D9%A0%D9