ليلى علوي: عادل إمام مدرسة وله مكانة خاصة في قلوب الأجيال.. خاص

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى الفنان عادل إمام في عيد ميلاده الذى يحتفل به اليوم بعد تقديمه مشوار فني حافل بالانجازات والأعمال التى ساهمت فى بناء وعي المواطن البسيط.

وقالت ليلى علوي فى تصريح خاص لصدى البلد: كل سنة والزعيم الفنان عادل امام بخير.. كل سنة وأنت قيمة كبيرة في الفن، ومكانة خاصة في قلوب أجيال كبرت على ضحكتك واتعلمت تحب الفن من خلالك.. مش مجرد فنان عظيم وقدير، ولكن مدرسة أثرت في الصناعة، وفضلها واضح على أجيال من الممثلين والمخرجين والمنتجين.. حضرتك مدرسة اتعلمت منها اجيال".

وأضافت ليلى علوي : حبك لوطنك وإحساسك بالمواطن ومشكاله واصل لكل الأجيال علشان كده انت رمز محفور في قلوبنا .. ربنا يديم عليك الصحة والمحبة، ويطول في عمرك، ويفضل حب الناس حواليك قد ما كنت دايمًا سبب في فرحتهم.. بحبك وبعتز بيك جدًا، وفخورة إن في حياتنا فنان بحجمك وقيمتك".

عادل إمام

وولد الفنان الكبير عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية.

حصل الزعيم عادل إمام على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة، شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

أعمال عادل إمام

قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962، ثم اشترك في مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي، ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999.