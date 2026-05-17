فى عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام حارب الإرهاب والجماعات التكفيرية فى موقعة أسيوط

يحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، حيث يعد واحدة من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية والعربية، فقد استطاع ان يحتفظ بنجوميته على مدار مشواره الفني، ليشكل تجربة فنية إستثنائية فى تاريخ الفن المصري.

ولد الفنان الكبير عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرةحيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية.

حصل الزعيم عادل إمام على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة، شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

أعمال عادل إمام

قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962، ثم اشترك في مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي، ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 .

كان لعادل إمام مواقف وطنية، الا ان ابرزها كان موقف ضد الارهاب، وتحديه للجماعات الارهابية و التكفيرية ، و التي هددت شباب المسرح بمدينة أسيوط، ليقوم بعدها “ الزعيم ” بعرض مسرحية الواد سيد الشغال في عام 1988 على مسرح جامعة أسيوط.

أفلام عادل إمام

أسندت له أدوار البطولة عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما فقد كان مشاركته في بطولة فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 بدايته الحقيقة ، ثم شارك بعدها في فيلم البحث عن فضيحة عام 1973.

قدم بعدها عادل إمام عشرات الافلام المصرية التي تعد من علامات السينما المصرية، ومنها الارهاب والكباب، الارهابي، اللعب مع الكبار ، زهايمر ، بخيت وعديلة، الانس والجن ، الانسان يعيش مرة واحدة ، عمارة يعقوبيان ، الافوكاتو ، رسالة الي الوالي، النوم فى العسل، وغيرها من الافلام.