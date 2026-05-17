المخرج عمرو سلامة بعد خسارة الزمالك: قهر وحزن وتعاطف مع الجماهير

عبر المخرج عمرو سلامة عن حزنه الشديد عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا تعاطفه الكبير مع الجماهير واللاعبين بعد المباراة النهائية.

وقال عمرو سلامة عبر حسابه على منصة “إكس” إنه يشعر بالقهر والحزن الشديد، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك هي الأكثر تأثرًا بالنتيجة، رغم دعمها الكبير للفريق طوال البطولة.

وأضاف أنه لا يستطيع التوقف عن التفكير في اللاعب محمد شحاتة وكيفية تعامله مع الضغوط والحزن بعد خسارة اللقب، معربًا عن دعمه الكامل له ولزملائه في الفريق.

واختتم قائلاً، إن الزمالك قدم مشوارًا تجاوز إمكانياته وموارده خلال البطولة، موجّهًا رسالة دعم وتعاطف للاعبين والجماهير بعد خسارة النهائي.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.