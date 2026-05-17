قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: الزمالك دفع ثمن إهدار الفرص .. واتحاد العاصمة حسم لقب الكونفدرالية بجدارة
سيناريو قاسٍ.. رسالة مؤثرة من محمود فايز عقب خسارة الزمالك اللقب الإفريقي
المخرج عمرو سلامة بعد خسارة الزمالك: قهر وحزن وتعاطف مع الجماهير
انسوا الهزيمة وفكروا في يوم الأربعاء.. «الغندور»: جمهور الزمالك العظيم هو السند والظهر
فرج عامر يعلق علي خسارة الزمالك : ليلة بكي فيها مشجعو الفن والهندسة
المباراة مش مستاهلة.. محمد صلاح: الزمالك أخطأ باستقدام حكام أجانب لمواجهة سيراميكا كليوباترا
تامر عبدالحميد: الزمالك لم يقدم شيئًا أمام اتحاد العاصمة.. وخسارة الكونفدرالية «كابوس»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق توشكى جنوب أسوان ومصرع وإصابة 15 شخصًا
يوم قاسٍ .. أيمن يونس بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية: زعلانين ومقهورين قوي
ضيّعوا البطولة.. ناقد رياضي: الزمالك حوّل حلم الكونفدرالية إلى «كابوس» بعد التراجع أمام اتحاد العاصمة
الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيّرات في الشرق الأوسط
إعلام عبري: «تصفية كبار المسئولين» مفاجأة الضربة الثالثة الأمريكية على طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد قطارات أسوان «الإسباني والروسي والمكيف» اليوم الأحد 17-5-2026

مواعيد قطارات أسوان
مواعيد قطارات أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 17-5-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مجلس النواب

أزمة سيستم المعاشات تعود للبرلمان.. وتحرك رسمي خلال ساعات| تفاصيل

ذروة الموجة الحارة

ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

ترشيحاتنا

سعر الحديد عالميا ومحليا

تراجع عالمي و استقرارا محلي.. سعر الحديد اليوم الأحد

التمويل غير المصرفي

خبير اقتصادي: التمويل غير المصرفي ليس تهديدًا للبنوك.. بل تطور طبيعي يحتاج مواكبة

وزارة المالية

المالية: 821 مليار جنيه مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

بالصور

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد