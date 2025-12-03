قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الشفافية والمصارحة.. محافظ أسوان يستمع لصوت الشارع من القيادات الطبيعية والكيانات السياحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعاً مع مسئولى الكيانات السياحية والقيادات الطبيعية للاستماع لصوت ونبض الشارع الأسوانى ، والتفاعل المباشر مع مطالب ومقترحات المجتمع المحلى للنهوض بهذه المحافظة العريقة. 

وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء هو استثمار خبرات الحاضرين لدعم القطاع السياحي بوصفه أحد أهم روافد التنمية والاستماع إلى رؤى واقعية تدعم الجهود التنفيذية المبذولة في تطوير محافظة أسوان العريقة. 

كما حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع وإستعراض أبرز المشاكل والتحديات التى تواجه أسوان وخاصة فى قطاعات النظافة العامة والصحة والطرق ، ومياه الشرب والصرف الصحى ، إلى جانب ظاهرة المتسولين والباعة الجائلين والإشغالات والتعديات ، وإنتشار الكلاب الضالة.

وأكد المحافظ بأننا نسير بخطى ثابتة لحل هذه المشكلات التى تؤرق المحافظة منذ سنوات بأسلوب علمى يعتمد على دراسات فنية واستشارية متخصصة حيث أننا نرفض المسكنات والحلول الغير عملية ، لأننا مصممين على اقتحام المشكلات وتنفيذ الحلول الجذرية لها التى تحتاج إلى وقت للتنفيذ ، فضلاً عن الاعتمادات المالية اللازمة والجارى توفيرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان لتدعيم الخطوط والشبكات وإنشاء المزيد من المحطات لدعم منظومة المياه والصرف الصحى وتلبية احتياجات الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب. 

الشفافية والمصارحة

وأوضح إسماعيل كمال بأنه جارى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير العمالة والقوى البشرية الكافية لدعم الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بمختلف المراكز والمدن .

وأكد المحافظ بأنه جارى التنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن لشن حملات أمنية متكررة للتعامل مع المتسولين والحد من أعمال البلطجة التى تمارس تجاه المواطنين ولاسيما الأفواج السياحية ، مع دراسة إنشاء نقاط أمنية ثابتة لتأمين الكورنيش وغيرها من المواقع والكتل السكنية ، فضلاً عن تكثيف عمليات المكافحة الأمنية وملاحقة تجار المخدرات والخارجين عن القانون وزيادة فعاليات المبادرة الرائدة (أسوان بلا إدمان ) والتى كان من أهم ثمارها الإيجابية هو إنشاء وتشغيل مركز عزيمة المتخصص فى علاج الإدمان ، علاوة على التنيسق مع شرطة المرور لمصادرة مركبات الحنطور والتوك توك المخالفة والتأكيد على إلتزامها بخطوط السير المحددة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن هناك توجيهات مشددة لمسئولى المحليات لتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمختلف الشوارع و الميادين والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى ، مع توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين من خلال السويقات والباكيات اللازمة ، والتى يتم توفيرها بتسهيلات إيجارية مناسبة تراعى الظروف المعيشية لكافة المستفيدين منها. 

وخلال اللقاء أوضح محافظ أسوان على بأن هناك متابعة متواصلة بالتنسيق مع الجهات المنفذة للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات الرصف ، ولاسيما بطريق السادات الجارى تنفيذه وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية المطلوبة ، مع القيام بزراعة عدد ألفين شجرة متنوعة لإضفاء المظهر الجمالى للطريق وخلق محاور مرورية متطورة وتستوعب الكثافة والحركة المرورية وليكون الطريق معرض مفتوح لعرض جداريات ورسومات مميزة للهوية البصرية تتواكب مع المكانة التاريخية والسياحية لعاصمة الثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى. 

كاشفاً عن أنه بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى جارى تنفيذ مبادرة (توعية - تطعيم - تعقيم) للتعامل مع الكلاب الضالة حيث تم إعتماد مبلغ ٧٠٠ ألف جنية للمرحلة الأولى والثانية منها من أجل إطلاق حملات ميدانية موسعة لتطعيم أكثر من١٠ آلاف كلب ضد مرض السعار ، وأيضاً تعقيم ألف كلب أخر. 

ومن جانبهم وجه ممثلو الكيانات السياحية والقيادات الطبيعية خالص الشكر والتقدير للمحافظ على ما تشهده المحافظة من شفافية غير مسبوقة، مؤكدين أن هذا النهج يفتح الباب أمام مشاركة فعالة من المجتمع للمساهمة في عمليات التطوير التى تشهدها المحافظة. 

كما أعربوا عن إستعدادهم الكامل والمستمر لتقديم مقترحات وحلول عملية تسهم في النهوض بمحافظة أسوان فى مختلف القطاعات وخاصة القطاع السياحي، وبما يصب في النهاية لتحقيق المنفعة العامة وخدمة أهالينا وأبنائنا في المجتمع الأسوانى بالشكل المطلوب .

