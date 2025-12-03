ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

كشف الفنان أحمد فهمي تفاصيل رسالة نصية تلقاها من طليقته الفنانة هنا الزاهد قبل ظهورها الأخير في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس بأسبوعين.

وقال فهمي إنه تلقى رسالة من هنا الزاهد جاء فيها: "إحنا ليه منبقاش أصدقاء بعد ما انفصلنا؟"، واصفًا الرسالة بأنها كانت في منتهى الذوق، وأضاف: "فوجئت بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" وحديثها عني بشكل عكس ما جاء في رسالتها، كانت المرة الأولى التي أتعرض فيها لموقف كهذا في حياتي رغم تجاربي المتعددة.

وأشار فهمي إلى أنه لم يفكر في التواصل معها لمعرفة سبب هذا التحول المفاجئ، مبررًا ذلك بقوله: "موقفها تجاوز كل الحدود، ولم يعد هناك جدوى من التواصل معها، لكن ما أستطيع قوله أنني تعلمت الكثير من تجربتي مع هنا الزاهد.

وعن احتمالية وجود وشاية دفعت هنا الزاهد إلى تغيير موقفها، علق فهمي: "هي المسؤولة عن كلامها حتى لو تم (تسخينها) من أحد، شعرت بدهشة بالغة عندما طالعت تصريحاتها، ولم أكن أعلم كيف أتصرف وقتها.