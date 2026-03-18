المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية احتفالية رمضانية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك بحضور محافظ أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

تضمنت الإحتفالية تنظيم إفطار جماعى ل 8000 أسرة من أبناء محافظة أسيوط من الأسر الأولى بالرعاية وطلبة الجامعات ودور رعاية الأيتام وذوى الهمم ، وإجراء قرعة علنية ل 10 رحلات عمرة للحاضرين مقدمة من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات والأدوات المنزلية لحديثى الزواج مهداة من المنطقة الجنوبية العسكرية ، تلى ذلك تقديم عدد من الإبتهالات الدينية التى نالت إعجاب الحاضرون .

وخلال الفعاليات ألقى اللواء أح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .

وأعرب المشاركون عن جزيل شكرهم وإمتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الفعاليات التى تعكس الترابط بين أبناء المجتمع المصرى بمختلف فئاته .

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة واستمرار لدورها الفاعل فى دعم المجتمع المدني.