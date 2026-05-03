رسالة جابر والونش للاعبين: لا مجال لإهدار النقاط.. الدوري والكونفدرالية هدفنا

كشف الإعلامي خالد الغندور، أنه سادت حالة من الاستياء داخل غرفة ملابس نادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في قمة الدوري، حيث عبّر عدد من اللاعبين عن غضبهم من الأداء والنتيجة.

وقال «الغندور» خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن اللاعبين تحدّثوا فيما بينهم على ضرورة تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الهدف هو إسعاد الجماهير وتعويض الإخفاق الأخير، من خلال المنافسة بقوة على لقب الدوري، إلى جانب السعي للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع “الغندور”، أن عمر جابر ومحمود حمدي الونش، ثنائي الزمالك، حرصًا على الحديث مع زملائهم عقب مباراة الأهلي، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التركيز، ولا تحتمل أي تهاون في المباريات المقبلة.

وشدّد الثنائي على أن الفريق أمامه مواجهتان حاسمتان في الدوري يجب الفوز بهما لحسم اللقب، مؤكدين أن الدوري هو البطولة الأهم ولا مجال لإهدار أي نقاط.

كما أشارا إلى أهمية مباراتي نهائي الكونفدرالية، مطالبين الجميع ببذل أقصى جهد ممكن من أجل التتويج باللقبين، لمصالحة الجماهير وإسعادها بعد الفترة الأخيرة.