«إضافة كبيرة للمشهد الغنائي».. مدحت العدل يوجّه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب بعد عودتها | فيديو

وجّه السنارسيت مدحت العدل رسالة دعم خاصة إلى النجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد عودتها إلى الساحة الفنية عقب فترة من الغياب، مؤكدًا أن حضورها يمثل إضافة كبيرة للمشهد الغنائي في مصر والعالم العربي.

وخلال لقائه مع موقع “صدى البلد” الإخباري، عبّر العدل عن سعادته بعودة شيرين، قائلًا: “حمد لله على السلامة يا شيرين”، في رسالة حملت الكثير من التقدير والاهتمام، خاصة في ظل التحديات التي مرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية.

وأكد العدل أن شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات الغنائية في الوطن العربي، لما تمتلكه من موهبة استثنائية وقدرة كبيرة على التعبير عن المشاعر بصدق وإحساس عالٍ، وهو ما جعلها تحظى بجماهيرية واسعة عبر سنوات طويلة من النجاح.

وأضاف أن الساحة الفنية كانت تفتقد وجودها، مشيرًا إلى أن غيابها ترك فراغًا واضحًا، خاصة وأنها من النجمات اللاتي يمتلكن بصمة خاصة لا يمكن تعويضها بسهولة. كما أعرب عن تطلعه لعودتها القوية من خلال أعمال فنية جديدة تليق بتاريخها الكبير.

وتابع “العدل” حديثه مؤكدًا أن الجمهور ينتظر بشغف كل ما هو جديد من شيرين، سواء على مستوى الأغاني أو الحفلات، خاصة أنها دائمًا ما تقدم أعمالًا تعيش طويلًا في وجدان المستمعين.

وتأتي هذه الرسالة في إطار موجة من الدعم التي تلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرًا من عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على الترحيب بعودتها، مؤكدين ثقتهم في قدرتها على استعادة مكانتها بقوة.

واختتم “العدل” تصريحاته بالتأكيد على أن الفن الحقيقي لا يغيب، وأن النجوم الكبار دائمًا ما يعودون بقوة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة ومميزة في مسيرة شيرين عبد الوهاب، تعيدها إلى قمة التألق من جديد.