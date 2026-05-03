هل الطماطم مُلوثة؟.. بيان رسمي يرد على أخطر فيديو

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد مزاعم خطيرة عن رش الطماطم في الأسواق بمادة “الإيثريل” لتسريع نضجها، وربط البعض ذلك بمخاطر صحية تصل إلى الفشل الكلوي

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رش الطماطم بمادة "الإيثريل" لتسريع نضجها لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الظواهر التي يلاحظها بعض المواطنين في الثمار لها تفسيرات علمية وطبيعية ولا ترتبط بأي تدخلات ضارة.

وأوضح جاد خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن تحول لون الطماطم من الأخضر إلى الأحمر عملية طبيعية ترتبط بدرجة حرارة معينة، حيث تحتاج الثمرة إلى ظروف مناخية مناسبة حتى يكتمل نضجها داخليًا وخارجيًا بشكل متوازن.

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الطماطم

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي أحيانًا إلى نضج المظهر الخارجي للثمرة بشكل أسرع، في حين لا يكتمل التلوين الداخلي بنفس الوتيرة، وهو ما يفسر ظهور اللون المختلف داخل بعض الثمار.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن نظام التسميد يلعب دورًا مهمًا في جودة الثمار، موضحًا أن هناك نوعين رئيسيين من التسميد؛ الأول أزوتي يعتمد على النيتروجين واليوريا ويُستخدم لتحفيز النمو الخضري وزيادة حجم النبات، بينما يختص النوع الثاني، وهو التسميد البوتاسي أو الفوسفاتي، بتعزيز تكوين الثمار وتحسين خصائصها. وأضاف أن عدم الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بالتسميد من قبل بعض المزارعين قد يؤدي إلى ظهور اختلافات في لون الثمرة من الداخل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن كل هذه العوامل طبيعية وتحدث داخل الحقول دون أي تدخل كيميائي مباشر، مؤكدًا أن الطماطم المتداولة في الأسواق آمنة تمامًا ولا تمثل أي خطر على صحة المواطنين.

كما تطرق إلى مادة "الإيثريل" التي ذُكرت في الشائعة، موضحًا أنها من المواد التي يمكن أن تؤثر على سرعة تغير لون الثمار، إلا أن استخدامها بشكل مباشر في مرحلة النضج قد يترك متبقيات كيميائية، وهو ما يتم تجنبه في الممارسات الزراعية السليمة. وأكد أن ما يُثار حول استخدام هذه المادة في الطماطم المتداولة غير صحيح.

وأكد على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بسلامة الغذاء، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون مبرر.

وجود طماطم بها الإيثريل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة "الإثيريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن الفيديو المشار إليه قديم، وقد سبق نفي تلك الادعاءات، وأكدت مجددًا أن المعلومات الواردة بالفيديو لا أساس لها من الصحة.

ظهور اللون الأبيض

وأكدت وزارة الزراعة أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعًا أو انخفاضًا) خلال مرحلة النضج، مما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلًا عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذه الأسباب سواء منفردة أو مجتمعة تؤدي إلى ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، ولا ترتبط على الإطلاق برشها بأي مواد، مشددةً على أن تناول هذه الطماطم آمن وليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

ويهيب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.