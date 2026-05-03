قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة طلبة: معتمد جمال لم يحترم الأهلي .. ومحمد إسماعيل تعرّض للظلم
«افتقدنا تحليلك العميق» .. لميس الحديدي توجّه رسالة إنسانية مؤثرة إلى حسن المستكاوي
في غياب عمر جابر.. محمد إسماعيل يحجز مكانه في تشكيلة الزمالك الأساسية أمام سموحة
سُنة الحياة | فرج عامر يرد على الشائعات: أحترم الزمالك وأقدّره .. لكن هذه هي الحقيقة
هل الطماطم مُلوثة؟.. بيان رسمي يرد على أخطر فيديو
سولاف فواخرجي تكشف لـ «صدى البلد» أسرار الأمومة: هذا هو سر نجاحي الحقيقي | فيديو
بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»
«إضافة كبيرة للمشهد الغنائي».. مدحت العدل يوجّه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب بعد عودتها | فيديو
رسالة جابر والونش للاعبين: لا مجال لإهدار النقاط.. الدوري والكونفدرالية هدفنا
عالم آثار أردني: الشواهد المصرية القديمة في المملكة تعكس وجودا حضاريا متكاملا امتد لقرون
«الغندور» يكشف حقيقة المكافآت الاستثنائية للاعبي إنبي قبل مواجهة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل الطماطم مُلوثة؟.. بيان رسمي يرد على أخطر فيديو

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد مزاعم خطيرة عن رش الطماطم في الأسواق بمادة “الإيثريل” لتسريع نضجها، وربط البعض ذلك بمخاطر صحية تصل إلى الفشل الكلوي

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رش الطماطم بمادة "الإيثريل" لتسريع نضجها لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الظواهر التي يلاحظها بعض المواطنين في الثمار لها تفسيرات علمية وطبيعية ولا ترتبط بأي تدخلات ضارة.

وأوضح جاد خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ،  أن تحول لون الطماطم من الأخضر إلى الأحمر عملية طبيعية ترتبط بدرجة حرارة معينة، حيث تحتاج الثمرة إلى ظروف مناخية مناسبة حتى يكتمل نضجها داخليًا وخارجيًا بشكل متوازن. 

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الطماطم

 

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي أحيانًا إلى نضج المظهر الخارجي للثمرة بشكل أسرع، في حين لا يكتمل التلوين الداخلي بنفس الوتيرة، وهو ما يفسر ظهور اللون المختلف داخل بعض الثمار.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن نظام التسميد يلعب دورًا مهمًا في جودة الثمار، موضحًا أن هناك نوعين رئيسيين من التسميد؛ الأول أزوتي يعتمد على النيتروجين واليوريا ويُستخدم لتحفيز النمو الخضري وزيادة حجم النبات، بينما يختص النوع الثاني، وهو التسميد البوتاسي أو الفوسفاتي، بتعزيز تكوين الثمار وتحسين خصائصها. وأضاف أن عدم الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بالتسميد من قبل بعض المزارعين قد يؤدي إلى ظهور اختلافات في لون الثمرة من الداخل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن كل هذه العوامل طبيعية وتحدث داخل الحقول دون أي تدخل كيميائي مباشر، مؤكدًا أن الطماطم المتداولة في الأسواق آمنة تمامًا ولا تمثل أي خطر على صحة المواطنين.

كما تطرق إلى مادة "الإيثريل" التي ذُكرت في الشائعة، موضحًا أنها من المواد التي يمكن أن تؤثر على سرعة تغير لون الثمار، إلا أن استخدامها بشكل مباشر في مرحلة النضج قد يترك متبقيات كيميائية، وهو ما يتم تجنبه في الممارسات الزراعية السليمة. وأكد أن ما يُثار حول استخدام هذه المادة في الطماطم المتداولة غير صحيح.

وأكد على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بسلامة الغذاء، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون مبرر.

وجود طماطم بها الإيثريل

كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة "الإثيريل" لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة مما يتسبب في الفشل الكلوي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة "الإثيريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن الفيديو المشار إليه قديم، وقد سبق نفي تلك الادعاءات، وأكدت مجددًا أن المعلومات الواردة بالفيديو لا أساس لها من الصحة.

ظهور اللون الأبيض

وأكدت وزارة الزراعة أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعًا أو انخفاضًا) خلال مرحلة النضج، مما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلًا عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذه الأسباب سواء منفردة أو مجتمعة تؤدي إلى ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، ولا ترتبط على الإطلاق برشها بأي مواد، مشددةً على أن تناول هذه الطماطم آمن وليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

ويهيب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.

الطماطم الإيثريل القوطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

عواصف

الأرصاد تحذر : انخفاض حاد في الحرارة غدا .. وعواصف ترابية مرتقبة

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الصراصير

مع داخلة الصيف .. كيف تحمى حمّامك من الصراصير

البطيخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ في الصيف

لب البطيخ

معلومة غريبة .. اكتشف علاقة لب البطيخ بخصوبة الرجال والبروستاتا

بالصور

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

الحشرات
الحشرات
الحشرات

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد