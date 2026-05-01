كيلو الطماطم بـ20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة بالوادى الجديد اليوم الجمعة

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بالوادي الجديد انخفاضا ملحوظًا فى أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بكل منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمواصلة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالى:

طماطم 20 جنيها

خيار 15 جنيها

بطاطس 8 جنيهات

بصل أبيض 7,5 جنيه

بصل أحمر 7,5 جنيه

فلفل 15 جنيها

فلفل شطة 20 جنيها

باذنجان 10 جنيهات

كوسه 15 جنيها

جزر 10 جنيهات

بسلة 20 جنيها

بطاطا 7 جنيهات

كرنب 25 جنيها

قرنبيط 25 جنيها

رمان ممتاز 20 جنيها

جوافه 15 جنيها

برتقال يوسفي 20 جنيها

برتقال 15 جنيها

موز 30 جنيها

كاكا 35 جنيها

عنب 25 جنيها

كنتالوب 20 جنيها

ليمون 40 جنيها

مانجو 60 جنيها

تفاح 70 جنيها

نبق عماني 60 جنيها

كيوى 100 جنيه