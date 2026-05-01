في عيد العمال.. رداد: نخطط لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى 2030

أعلن وزير العمل عن خطة طموحة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، عبر مسارات متوازية تشمل تعزيز التشغيل المحلي وفتح أسواق دولية جديدة. وأشار الوزير إلى استغلال احتياج أوروبا للعمالة الفنية بسبب "الشيخوخة"، مؤكداً أن مكاتب التمثيل العمالي تعمل كـ "رادارات" لرصد المهن المطلوبة وتجهيز العامل المصري بمهارات معتمدة، مشدداً على أن الدولة المصرية لا تصدر مجرد أيدي عاملة بل تصدر "مهارات احترافية".

جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.

ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.