أبو ريدة ووفد الاتحاد المصري يشاركون بكونجرس "فيفا" رقم 76 في كندا

شارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي، في كونجرس "فيفا" رقم 76، والذي استضافته مدينة فانكوفر في كندا.

ويعد أبو ريدة أقدم أعضاء مجلس "فيفا" حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى عام 2009.

وترأس أبو ريدة وفد الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس "فيفا" الذي شهد مشاركة 211 اتحادًا وطنيًا، وضم وفد الاتحاد المصري كلًا من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووليد درويش عضو مجلس الإدارة.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ترشحه العام المقبل لانتخابه رئيسًا لدورة جديدة، كما أكد إنفانتينو مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس إلى جانب منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا.

كما تم الإعلان عن استضافة المغرب كونجرس "فيفا" رقم 77، حيث يقام في الثامن عشر من مارس عام 2027، بالعاصمة المغربية الرباط،

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي الموافقة على تقرير عام 2025، وسط توقعات بتحقيق ميزانية قياسية خلال ميزانية الدورة المقبلة "2027 - 2030" تبلغ 14 مليار دولار، سيتم إعادة استثمارها لتطوير اللعبة.