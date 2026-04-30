قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

أسعار الفراخ اليوم الخميس.. كم وصل البانيه؟

رشا عوني

تشهد اسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاع بسيط مقارنة بسعرها في  بورصة الدواجن و طرحها قي الأسواق للمستهلكين، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الفراخ البيضاء البيضاء اليوم و سعر كيلو البانيه .

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن عند مستوى 90 و91 جنيها للكيلو سعر المزارع، بينما تصل إلى المستهلك بمتوسط سعر يلامس 100 جنيها وقد تصل إلى 103 جنيهات حسب المنطقة 

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم بمقدار 2 جنيه عن أسعار الأمس، حيث سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 100 و101 جنيه، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 110 ويصل إلى 115 جنيها

أسعار الفراخ البلدي

ويصل سعر الفراخ البلدي خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 130 جنيها في الأسواق المحلية، وقد يزيد السعر قليلا ليصل إلى 140 جنيها، حسب جودة الفراخ وتقطيعها وتغليفها.

سعر البانيه اليوم

يختلف سعر البانيه من منطقة لأخرى، بسبب تكاليف النقل ولكن سعر البانيه اليوم الخميس يتراوح في الأسواق المصرية بين 210 إلى 240 جنيها

أسعار البيض اليوم الخميس 30 أبريل 2026

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 106 جنيهات

سعر كرتونة البيض الأبيض 93 جنيهًا، لتباع للمستهلك 103 جنيه

أسعار مشتقات الفراخ اليوم

وفيما يتعلق بـ أسعار مشتقات الفراخ اليوم نوضحها بآخر تحديثات الأسواق الشعبية الصباحية والتي جاء فيها الأسعار كالتالي:

  • الفراخ البيضاء: 99 جينها.
  • الفراخ الساسو: 115 جنيها.
  • الفراخ البلدي: 135 جنيها.
  • البانيه: 230 جنيها و3 كيلو بـ 655 بدلا من 690.
  • الوراك: 105 جنيهات و5 ك بـ 500 بدلا من 525 جينها.
  • شيش طاووق: 220 جنيها.
  • شيش طاووق بالجلد: 165 جينها.
  • صدور بالعظم: 155جينها.
  • الأجنحة: 65جنيها و3 كيلو بـ 180 بدلا من 195.

تصدير الدواجن المصرية

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تصدير الدواجن المصرية، خاصة المجمدة والكاملة، يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية لفتح أسواق خارجية جديدة، مشيرًا إلى أن انطلاق أولى الشحنات إلى دول الخليج يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري.

وأوضح «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان حياة مقطوف وروان أبو العينين، أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في الإنتاج، سواء من الدواجن أو البيض، وهو ما يدعم التوسع في التصدير دون التأثير على الأسعار المحلية.

20% فائض من الدواجن

وأكد أن الكميات المصدّرة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإنتاج، في حين يصل الفائض إلى نحو 20%، مع إمكانية زيادته خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "لدينا فائض من الدواجن يصل إلى 20%، وما تم تصديره لا يتجاوز 1%، كما أن لدينا بنية تحتية قوية وموارد بشرية قادرة على مضاعفة الإنتاج، وهو ما يعني أن الأسعار لن ترتفع إلا وفق آليات العرض والطلب".

وأشار الزيني إلى وجود خطة لزيادة الإنتاج بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 2.2 مليار دجاجة سنويًا، مقارنة بإنتاج حالي يبلغ 1.6 مليار، لمواكبة الزيادة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الدواجن.

كما لفت إلى أن إنتاج البيض يحتاج إلى تجاوز 22 مليار بيضة سنويًا، في حين يبلغ الإنتاج الحالي نحو 16.5 مليار بيضة، مؤكدًا أن الدولة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين.

وأوضح أن الدواجن والبيض يمثلان نحو 70% من استهلاك البروتين الحيواني في مصر، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي لا تحقق الاكتفاء الذاتي سوى بنسبة تقارب 50%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسماك، ما يجعل الدواجن الخيار الأكثر توافرًا للمواطنين.

ترشيحاتنا

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

