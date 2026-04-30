قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جروسي: اليورانيوم عالي التخصيب المملوك لإيران موجود في أصفهان
كندا تمنع دخول مسؤولي الحرس الثوري.. وفد الكرة الإيراني يغادر تورونتو فور وصوله
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات
هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير
تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق
القيادة الأمريكية تؤكد: استمرار عمليات “جيرالد فورد” في البحر الأحمر
شاع الظلم فماذا يمكن أن يُصنع بالظالمين يوم القيامة .. علي جمعة يجيب
خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو ضرورة الاكتفاء بضربات "جراحية" في لبنان
الأمم المتحدة: إيران أعدمت 21 شخصًا منذ اندلاع الحرب
6 درجات مرة واحدة.. موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
رغم الإصابة.. عمر جابر يفاجئ معتمد جمال ويصر على حضور تمرين الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

تجاوزت أسعار الدواجن البيضاء مستوى ال 100 جنيه في الكيلو، بعد أن شهدت ارتفاع جديد بدايه تعاملات اليوم.

ارتفعت أسعار الدواجن 5 جنيهات إضافية اليوم الخميس  بعد أن ارتفعت بنحو 7 جنيهات.

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق  ارتفاعات متتالية  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 بزيادة قدرها 20 جنيهًا.

 شهدت أسعار الدواجن المزارع والأسواق، صعودًا جديدًا حيث ارتفع سعر الكيلو اليوم بنحو 6 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بنحو 8 جنيهات.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 91 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 101 و105  جنيهات وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 91 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 101 و105 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 90و95 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 101 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 115 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و 110 جنيهات.

سعر البانيه: بين 230 و250 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و65جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج

بايدو
بايدو
بايدو

تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

فيديو

لحج أكثر راحه

كائن حي جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

وائل الغول

إبراهيم النجار

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

المزيد