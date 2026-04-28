8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء مسجلا 55.120 مقانة بـ 56.000 جنيه ختام تعاملات أمس، منخفضا 880 جنيها

وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم تحت الـ 4600 دولارا مسجلا الان 4598 دولار للاوقية .

وفي مصر هبط سعر الذهب بمتوسط 120 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 6890 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6890 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7874 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 55120 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 56 ألفا ختام تعاملات أمس .