بعد وقف الحرب.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الإمارات، بحسب موقع ” gold-price-today.com”، الذي يرصد أسعار الذهب.

وارتفعت الذهب في أسواق الإمارات، وصعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع بعد إعلان الهدنة بين الجانبين الأمريكى والإيرانى. ويقدم موقع صدى البلد بيان بأسعار الذهب في الإمارات وفقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الإمارات نحو 582.50 درهم.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 517.00 درهما.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات لنحو 443.25 درهم.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في الإمارات 18,117.75 درهم.





