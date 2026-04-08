قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

رنا عصمت

قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت.

 1- طبق الزبادي بالموز والعسل والمكسرات

المكونات:

1 كوب زبادي (يفضل يوناني)

1 موزة مقطعة

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

لوز + كاجو + بندق (قبضة يد)

(اختياري) صوص مانجو أو فاكهة مهروسة

التحضير:

حط الزبادي في طبق.

رتب الموز على الجنب بشكل شيك.

أضف المكسرات.

رش العسل أو صوص الفاكهة على الوجه.

 2- طبق الزبادي بالتوت والكيوي والجرانولا

المكونات:

1 كوب زبادي

2 ملعقة جرانولا

توت أزرق

كيوي شرائح

1 ملعقة صغيرة بذور شيا

التحضير:

ابدأ بطبقة زبادي.

أضف الجرانولا على جانب.

رتب الفاكهة بشكل منظم.

رش الشيا على الوجه.

 3- طبق الزبادي بالموز والخوخ والمكسرات

المكونات:

زبادي

موز شرائح

خوخ أو نكتارين

جرانولا

لوز وكاجو

التحضير:

الزبادي كقاعدة.

رتب الفاكهة في خطوط (زي الصورة).

أضف الجرانولا والمكسرات.

 4- طبق الزبادي بالتوت والموز والجرانولا

المكونات:

زبادي

موز

توت

جرانولا

عسل (اختياري)

التحضير:

افرد الزبادي في الطبق.

رتب الموز بشكل نصف دائرة.

أضف التوت والجرانولا في النص.

نقطة عسل خفيفة لو حابب طعم أحلى.

 5- طبق الزبادي بالكيوي والتوت وبذور الشيا

المكونات:

زبادي

كيوي

توت أزرق

موز

بذور شيا

التحضير:

حط الزبادي.

رتب الفواكه في خطوط متجاورة.

رش الشيا في المنتصف لمظهر جذاب وقيمة غذائية أعلى.

يفضل تحضيرها قبل تناولها بساعه

 ملاحظات لقيمه غذائية أعلى

-استخدم زبادي يوناني = بروتين أعلى وشبع أطول

-اختار جرانولا بدون سكر أو اعملها في البيت

-بدل العسل ممكن تستخدم تمر مهروس

-المكسرات النيّة أفضل من المحمصة بالملح

