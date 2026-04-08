أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت.
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت
1- طبق الزبادي بالموز والعسل والمكسرات
المكونات:
1 كوب زبادي (يفضل يوناني)
1 موزة مقطعة
1 ملعقة كبيرة عسل نحل
لوز + كاجو + بندق (قبضة يد)
(اختياري) صوص مانجو أو فاكهة مهروسة
التحضير:
حط الزبادي في طبق.
رتب الموز على الجنب بشكل شيك.
أضف المكسرات.
رش العسل أو صوص الفاكهة على الوجه.
2- طبق الزبادي بالتوت والكيوي والجرانولا
المكونات:
1 كوب زبادي
2 ملعقة جرانولا
توت أزرق
كيوي شرائح
1 ملعقة صغيرة بذور شيا
التحضير:
ابدأ بطبقة زبادي.
أضف الجرانولا على جانب.
رتب الفاكهة بشكل منظم.
رش الشيا على الوجه.
3- طبق الزبادي بالموز والخوخ والمكسرات
المكونات:
زبادي
موز شرائح
خوخ أو نكتارين
جرانولا
لوز وكاجو
التحضير:
الزبادي كقاعدة.
رتب الفاكهة في خطوط (زي الصورة).
أضف الجرانولا والمكسرات.
4- طبق الزبادي بالتوت والموز والجرانولا
المكونات:
زبادي
موز
توت
جرانولا
عسل (اختياري)
التحضير:
افرد الزبادي في الطبق.
رتب الموز بشكل نصف دائرة.
أضف التوت والجرانولا في النص.
نقطة عسل خفيفة لو حابب طعم أحلى.
5- طبق الزبادي بالكيوي والتوت وبذور الشيا
المكونات:
زبادي
كيوي
توت أزرق
موز
بذور شيا
التحضير:
حط الزبادي.
رتب الفواكه في خطوط متجاورة.
رش الشيا في المنتصف لمظهر جذاب وقيمة غذائية أعلى.
يفضل تحضيرها قبل تناولها بساعه
ملاحظات لقيمه غذائية أعلى
-استخدم زبادي يوناني = بروتين أعلى وشبع أطول
-اختار جرانولا بدون سكر أو اعملها في البيت
-بدل العسل ممكن تستخدم تمر مهروس
-المكسرات النيّة أفضل من المحمصة بالملح