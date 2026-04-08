أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

يحل أبطال مسلسل "حكاية نرجس" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي خلال حلقتي يوم غد الخميس والجمعة على قناة "ON".

تحكي النجمة ريهام عبد الغفور عن كواليس تحضيرها للشخصية التي حققت نجاها باهرا خلال شهر رمضان الماضي، وتقول إنها قررت منذ بداية العمل التعامل مع نرجس بطريقة مختلفة وعاشت معها لحظات صعبة لطبيعة الشخصية المعقدة.

فيما تعتبر الفنانة سماح أنور أن مشاركتها في مسلسل نرجس كان إضافة مميزة لمسيرتها، وتضيف أنها من جمهور ريهام عبد الغفور ومعجبة للغاية بموهبتها.



أما أحمد عزمي فيؤكد أنه تعلق بالمسلسل منذ قراءة الحلقات الأولى، وأنه كان متأكدًا من نجاح العمل جماهيريًا، ويشير إلى أن دوره لم يكن نمطيا فشخصية جمال تبدو في البداية أخ سلطوي لكن مع تتابع الأحداث نرى خيوط ممتعة.

ويؤكد تامر نبيل أن شخصية سعد كانت تجربة متميزةً، وأن تكنيك الحكي لدى المخرج أضافت للعمل بشكل كبير، وأن تفاصيل الشخصية كانت مدروسة بعناية.

