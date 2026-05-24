أكسيوس: الاتفاق مع إيران صار شبه مُكتمل.. وقادة يُطالبون ترامب بمواصلة التفاوض

ذكرت منصة أكسيوس عن مصدر أن جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال مع ترامب حثوه على المضي قدما في الاتفاق، حيث كانت رسالة جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال معه أن إيقاف الحرب فيه مصلحة المنطقة.

وأكد مصدر أن المفاوضات تسير بشكل جيد والوسطاء يأملون استكمال اتفاق إطار من صفحة واحدة غدا والإعلان عنه.

وأضافت أكسيوس عن مصدر: الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق إطار إطلاق مفاوضات بعد بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي.

وأردفت أكسيوس عن مسئول أمريكي: الاتفاق بات شبه مكتمل لكن هناك فجوات تتعلق بصياغة عدة نقاط.