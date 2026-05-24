إعلام أمريكي: أنباء عن إصابتين جراء إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنباء عن إصابتين جراء إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض .

وسُمع دوى إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض مساء السبت، بحسب العديد من المراسلين الذين كانوا متواجدين في الموقع في ذلك الوقت.

٤ أسابيع

يأتي الحادث، الذي وقع أثناء وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعد أربعة أسابيع من محاولة مسلح مزعومة لاغتياله في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.

لم يحضر زفاف ابنه

كان من المفترض أن يحضر ترامب حفل زفاف ابنه دون جونيور في جزر البهاما أمس السبت، لكنه قال يوم الجمعة إنه سيبقى في البيت الأبيض وسط محادثات لإنهاء الحرب مع إيران .



وأفاد مراسلو التلفزيون الأمريكي الذين كانوا في البيت الأبيض بسماعهم عدة طلقات نارية، وأن جهاز الخدمة السرية طلب منهم الاحتماء.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته مراسلة قناة ABC، سيلينا وانج، على وسائل التواصل الاجتماعي، صوت ما يبدو أنه عشرات الطلقات النارية، يليه اندفاع طواقم التلفزيون للاحتماء.

وأفادت قناة فوكس نيوز أن مسلحاً أطلق عدة رصاصات بمسدس على إحدى بوابات البيت الأبيض، وعندها ردت الخدمة السرية بإطلاق النار.



وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل وقوع إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض وأن جهاز الخدمة السرية كان يتعامل مع الحادث.

