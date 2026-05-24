مسئول إسرائيلي: «ويتكوف» يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن.. وضغوط هائلة على ترامب

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قوله أن مستشار ترامبـ ، ستيف ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن ويمارس ضغوطا هائلة على ترامب لعدم استئناف الحرب.



وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بالاتفاق المؤقت

وذكر ترامب أنه تم التفاوض على اتفاقية بشكل شبه نهائي ونحن بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق.

قال ترامب: يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسنعلن عنها قريبا.

وذكر ترامب: أجريت مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

فيما قالت وكالة فارس أن مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية خلافا لما أعلنه ترامب.