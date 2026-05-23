التنميل مؤشر على أمراض خطيرة أبرزها الفشل الكلوى

يعد التنميل أو الوخز من المشكلات الشائعة بين النساء والرجال من مختلف الأعمار ولكن هل تعلم انها قد تكون مؤشرا على مشكلة خطيرة من بينها الفشل الكلوى .



ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم أهم أسباب التنميل فى الأطراف والأمراض المرتبطة به.

اعتلال الأعصاب السكري

تلف في الأعصاب ناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم وغالباً ما يصيب اليدين والقدمين، ويتسم بشعور بالوخز و التنميل فى الأطراف ، لذلك يُعدّ التحكم في مرض السكري والحفاظ على مستويات الجلوكوز ضمن المعدل الطبيعي أمراً بالغ الأهمية للحد من خطر حدوث مضاعفات أخرى.

نقص الفيتامينات



تُعدّ فيتامينات المجموعة ب أساسية لدعم صحة الأعصاب و إذا كنت تعاني من نقص في هذه الفيتامينات (وخاصة فيتامين ب12)، فقد تتأثر أعصابك الطرفية وتسبب تنميلًا في اليدين .

انضغاط العصب



عندما تضغط الأنسجة المحيطة بشدة على العصب، قد ينضغط، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل في المنطقة التي يغذيها هذا العصب وقد يؤدي تغيير وضعية الجسم أو الخضوع للعلاج الطبيعي إلى تخفيف الأعراض.

متلازمة النفق الرسغي



متلازمة النفق الرسغي حالة شائعة، حيث ينضغط العصب المتوسط ​​في الرسغ، مما يسبب تنميلًا وخدرًا في اليدين والأصابع وللمساعدة في تخفيف أعراض متلازمة النفق الرسغي، يُنصح بارتداء جبائر للرسغ واتباع ممارسات مريحة للحفاظ على استقامة الرسغ.

الفشل الكلوي



في حال تدهور وظائف الكلى، قد تتراكم الفضلات في مجرى الدم وتتلف الأعصاب وقد يؤدي هذا التلف العصبي إلى الشعور بوخز في اليدين لذا، من الضروري إدارة أمراض الكلى والحفاظ على نمط حياة صحي.

الحمل



يمكن أن يؤدي التورم واحتباس السوائل أثناء الحمل إلى الضغط على بعض الأعصاب، مما يسبب أحيانًا تنميلًا في اليدين وقد تساعد التدابير البسيطة مثل تغيير وضعيات اليدين، والتمدد اللطيف، والراحة الكافية في تخفيف الانزعاج.

استخدام الأدوية



قد تُلحق بعض الأدوية الضرر بالأعصاب، مما قد يُسبب شعوراً بالوخز في اليدين والقدمين لذا قم استشارة الطبيب قد تُساعد في تحديد خطة العلاج الأنسب.

اضطرابات المناعة الذاتية والعدوى



قد تُسبب بعض أمراض المناعة الذاتية والأمراض المعدية تنميلًا في اليدين وفي أمراض المناعة الذاتية، يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلاياه عن طريق الخطأ (بما في ذلك الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالتنميل) أما في حالات العدوى، فيهاجم جهاز المناعة الجراثيم الغازية، ولكن الالتهاب الناتج قد يؤثر على الأعصاب، مما يُسبب الشعور بالتنميل .