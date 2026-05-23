قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء
حسام حسن يتحرك قانونيًا قبل كأس العالم لمواجهة الشائعات والهجوم
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم
برشلونة يخسر بثلاثية من فالنسيا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني
جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أ.ف.ب: ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج
القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران
نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص
أكد دعم مصر لاتفاق ينهي الحرب بالمنطقة.. الرئيس السيسي يشارك في اتصال جمع قادة دول عربية وإقليمية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير السياحة: الدولة تدرس حاليا توسعة مطار سفنكس في ظل النمو المتوقع للمنطقة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
عبد الخالق صلاح

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الحكم على المشروعات القومية ذات الرؤية طويلة المدى يجب أن يترك لعامل الزمن، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات التي تعرضت لانتقادات عند إطلاقها أثبتت نجاحها لاحقاً، مثل مدينة العلمين الجديدة ومطار سفنكس.

وقال فتحي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إن الرؤية الاستراتيجية لأي مشروع لا يمكن تقييمها فور الانتهاء منه، موضحاً أن مطار سفنكس على سبيل المثال لم يُنشأ بسبب الضغط على مطار القاهرة فقط، وإنما لخدمة منطقة جغرافية واسعة تشهد توسعات عمرانية وسياحية متزايدة.

وأضاف أن الدولة تدرس حالياً توسعة مطار سفنكس في ظل النمو المتوقع للمنطقة، مؤكداً أن العديد من المشروعات الكبرى احتاجت سنوات حتى تظهر نتائجها الحقيقية على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول المباني المقامة بمحيط معبد كلابشة، أوضح وزير السياحة والآثار أن القرارات الخاصة بالموقع صدرت عن اللجنة الدائمة للآثار المصرية، التي تضم عدداً كبيراً من الخبراء والمتخصصين من خارج الوزارة.

وأشار إلى أن بعض الصور المتداولة التُقطت من زوايا معينة أظهرت المباني بشكل قد لا يعكس الصورة الكاملة للموقع، مؤكداً أن التصميمات خضعت لدراسات فنية وعلمية.

وأوضح فتحي أن الوزارة استجابت للملاحظات والانتقادات التي أثيرت حول المشروع، وتم إرسال لجنة متخصصة لمراجعة الموقع، قبل عرض الأمر مجدداً على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

وأضاف أن اللجنة قررت الاكتفاء بمبنى واحد فقط لخدمة الزوار وإزالة المبنى الآخر الذي كان مخصصاً لاستراحة العاملين، مع نقله إلى موقع آخر بعيد عن المنطقة الأثرية.

وأكد أن وجود مبنى خدمي واحد بالموقع يعد أمراً ضرورياً لتقديم خدمات الزوار، بما يشمل التفتيش الأمني وأجهزة الأشعة وخدمة العملاء، لافتاً إلى أن الاعتماد الكامل على التذاكر الإلكترونية لا يغني عن وجود نقطة خدمية داخل المسار السياحي.

وأشار الوزير إلى أن استخدام منشآت خفيفة «Light Structure» في الموقع لم يكن مناسباً بسبب طبيعة التربة والمياه الجوفية، وهو ما تسبب سابقاً في مشكلات إنشائية متكررة.

شريف فتحي الحكاية المشروعات الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

خلال مراسم الصلح

بتوجيهات الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات تنهي خصومة ثأرية في سوهاج.. وعباس شومان: الشراكة بين الأزهر ومؤسسات الدولة تسهم في تجفيف منابع الثأر

فضيحة تذاكر المتاحف.. فيديو يكشف تسهيل دخول أجانب مقابل 100 جنيه

100 جنيه بدل 2000| كيف يتم تهريب تذاكر للأجانب للأماكن الأثرية بمبالغ زهيدة.. فيديو

محافظ الغربية

صنع المجد لمصر.. محافظ الغربية يهنئ البطل محمد السيد بعد التتويج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد