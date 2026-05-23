ضبط عاملين تعديا على شاب بعد اعتراضه على مضايقتهما سيدة بالموسكي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر إعتراضاً على معاتبتهما لمضايقتهما إحدى الفتيات حال سيرها بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (ربة منزل ، وعامل - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة والإسكندرية) وبسؤال الأولى أقرت أنه بتاريخ 20 الجارى وأثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الموسكى ، قام شخصين بمعاكستها ، وحال معاتبة الثانى لهما تعديا عليه بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاملين - مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.