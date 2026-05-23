الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باحث بمرصد الأزهر: الحج ورشة إيمانية كبرى لإعادة بناء الإنسان من الداخل

محمد شحتة

أكد الدكتور مختار عبد الله، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الحج ليس مجرد شعيرة دينية تُؤدى، بل هو منظومة متكاملة من المعاني التربوية والإنسانية التي تعيد تشكيل الإنسان من الداخل، وتنعكس على سلوكه وحياته بعد أداء المناسك.

وأوضح، خلال تصريح له، أن الحج يتميز عن غيره من أركان الإسلام بكونه ارتبط بسورة كاملة في القرآن الكريم تحمل اسمه، وهي سورة الحج، لافتًا إلى أن هذه الخصوصية تشير إلى عمق الرسالة التي يحملها هذا الركن العظيم، باعتباره تجربة إيمانية شاملة وليست مجرد رحلة روحية عابرة.

الحج موسم لتربية المسلم على المساواة

وأشار إلى أن الحج يمثل موسمًا سنويًا لتربية المسلم على معاني المساواة بين البشر، حيث تزول الفوارق الاجتماعية والمادية والعرقية، ويقف الجميع في مشهد واحد بلباس واحد ونداء واحد، بما يعكس حقيقة أن التفاضل بين الناس لا يكون إلا بالتقوى.

وأضاف أن هذه المعاني تتجسد عمليًا في الحج، حيث يتعلم المسلم أن قيمته الحقيقية في قربه من الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، مؤكدًا أن هذه الآية تتحول في الحج من معنى نظري إلى واقع يُعاش بين ملايين الحجاج.

وأكد أن الحج مدرسة أخلاقية وتربوية متكاملة، يتعلم فيها الإنسان ضبط النفس وتهذيب السلوك، من خلال الالتزام بترك الرفث والفسوق والجدال، فضلًا عن الالتزام بالسلوك القويم في التعامل مع الآخرين والبيئة المحيطة.

وأوضح أن من مظاهر التربية في الحج أيضًا تعظيم شعائر الله والتعامل مع المكان والإنسان والبيئة باحترام، مشيرًا إلى أن هذا الركن يعلم المسلم أن العبادة ليست علاقة فردية فقط، بل سلوك حضاري متكامل.

وشدد على أن الحج يربي الإنسان على التوحيد والتواضع وضبط النفس والرضا بالقضاء والقدر، ليخرج الحاج وقد اكتسب سلوكًا جديدًا يعكس أثر العبادة في حياته، مؤكدًا أن الحج في جوهره “ورشة إيمانية كبرى لإعادة بناء الإنسان من الداخل”.

