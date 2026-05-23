حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور

شهد شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح حادثًا مروعًا، بعدما انقلبت سيارة نقل مياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى دهس عدد من السيارات المتوقفة وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

سياراة الاسعاف

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تم التعامل مع المصابين ورفع آثار التصادم، وسط أنباء عن وجود إصابات وخسائر مادية بعدد من السيارات،

تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حادث مروع في شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح بعد اصطدام سيارة نقل مياه بعدد من السيارات ما أسفر عن إصابات 9 أشخاص



