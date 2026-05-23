مرسى مطروح.. حملات على محلات الجزارة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

نظم مركز ومدينة مرسي مطروح حملة توعية لمحلات الجزارة وأماكن تجمعات بيع الماشية بأنواعها بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال " قسم التوعية " بالعلاقات العامة وشئون البيئة بالتعاون مع كيان رواد شباب المحافظات الحدودية بمطروح ، الحملة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

حملة فى محلات الجزارة والاسواق

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن تنظيم حملة توعية لمحلات الجزارة بوسط المدينة وأماكن تجمعات بيع الماشية بأنواعها بمنطقة علم الروم من خلال قسم التوعية وشئون البيئة بالمدينة بالتعاون مع كيان رواد شباب المحافظات الحدودية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك .

ملصقات توعوية

واعلن عن وضع ملصقات علي محلات الجزارة توضح وتشرح فيها حول كيفية التخلص من مخلفات الاضاحي وعدم إلقاء الجلود في الشارع وحظر إلقاء أي مخلفات ناتجة عن عمليات الذبح في شبكات شانيش الأمطار ، تفاديا للانسدادات وظهور مياه بالشوارع التي تلحق الضرر بالبيئة والمواطنين أنفسهم.

نبذ السلوكيات السلبية

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة تندرج ضمن منظومة متكاملة من أنشطة التوعية الذي تم تنظمها خلال الفترات السابقة وخطة عمل خلال الفترة المقبلة لقسم التوعية بالتعاون مع الكيانات الشبابية المحبة لوطنها ، بهدف نشر التوعية بين المواطنين ضد السلوكيات السلبية في المجتمع بشكل عام ، والتوعية قبل عيد الأضحى المبارك حفاظاً على البيئة والصحة العامة وضمان عدم انتشار القمامة والروائح الكريهة بالتخلص الأمان للمخلفات في الأماكن المخصصة لها .

وناشد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح المواطنين وأصحاب محلات الجزارة خلال عيد الأضحى المبارك على التعاون مع جهاز النظافة بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح، ومنع إلقاء الدماء والاستفادة من الجلود بالتبرع لجهات تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدلاً من القائها في الشوارع وهي والمياه الناتجة عن الاضاحي في شبكات الصرف الصحي مما تؤدي لانتشار الأمراض والاؤبة والروائح الكريهة .