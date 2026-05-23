اعتقال 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

أفادت وكالة أنباء الأناضول باعتقال 10 عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بعملية أمنية مشتركة مع الاستخبارات التركية.

وأضافت الوكالة أن المعتقلين كانوا مدرجين في النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد تم اعتقالهم خلال عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية، مشيرة إلى أن بين المعتقلين متورط بتفجير محطة قطارات أنقرة.

على صعيد أخر، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في دمشق، بيانا عما حققته سوريا من مكاسب اقتصادية خلال عام حيث قالت : قبل عام قررت الولايات المتحدة منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار من خلال رفع العقوبات وفتح الباب أمام الاستثمارات.

وأضافت السفارة في بيانها: النتائج تتحدث عن نفسها بتسجيل أكثر من 18 ألف شركة في دمشق وعودة 1.5 مليون لاجئ والتعهد باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات.

وتابع البيان الأمريكي : الولايات المتحدة على ثقة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسئول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي.

وزادت : توجد فرص حقيقية في العديد من القطاعات بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية.