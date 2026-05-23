قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
بـ 5.8 مليون جرعة تحصينية.. "الزراعة" تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني
وزيرة الإسكان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى
فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026
البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟
مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشروع عالمي للحبوب والزيوت
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات
البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من ملاعب روزاريو إلى نادي المليارديرات.. ليونيل ميسي يكتب فصلا جديدا في أسطورته الكروية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أمينة الدسوقي

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا عالم المليارديرات، بعدما تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار، ليواصل قائد إنتر ميامي الأمريكي كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وبحسب ما كشفته وكالة بلومبيرج، فإن ميسي أصبح واحدا من أبرز الرياضيين في العالم من حيث الثروة، بفضل مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، إلى جانب عقود الرعاية والإعلانات الضخمة التي رافقته طوال السنوات الماضية.

ميسي

رحلة استثنائية بدأت من الأرجنتين

بدأ ميسي رحلته مع كرة القدم في ناشئي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة الشهيرة، التي صنعت منه واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وفي عام 2004، تم تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة، ليبدأ بعدها رحلة أسطورية حصد خلالها الألقاب الفردية والجماعية، وفرض اسمه كأحد أبرز رموز اللعبة عالميًا.

عقود الرعاية صنعت الفارق

ولم تقتصر ثروة ميسي على رواتبه داخل الملاعب فقط، بل لعبت عقود الرعاية والإعلانات دورا محوريا في تضخم ثروته، حيث ارتبط اسمه بعدد من أكبر العلامات التجارية العالمية، مستفيدا من شعبيته الجارفة وتأثيره الجماهيري الكبير.

ميسي

وأكدت التقارير أن النجم الأرجنتيني كان قادرا على دخول نادي المليارديرات في وقت أبكر، لو وافق على العرض السعودي الضخم الذي تلقاه في صيف 2023، لكنه فضّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي والانضمام إلى نادة إنتر ميامي بعائدات مالية أقل، مقابل مشروع رياضي وحياتي مختلف.

ميسي ورونالدو صراع الأساطير يمتد خارج الملعب

وبات ميسي ثاني لاعب كرة قدم نشط يدخل عالم المليارديرات بعد غريمه التاريخي كريتسيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الذي سبق له تحقيق هذا الرقم المالي القياسي.

ويستمر التنافس بين الأسطورتين، ليس فقط على مستوى الأرقام والبطولات، بل أيضا في القيمة التسويقية والتأثير العالمي، في صراع يعتبره كثيرون الأعظم في تاريخ كرة القدم الحديثة.

إنجازات صنعت أسطورة خالدة

على مدار أكثر من عقدين، نجح ميسي في بناء مسيرة استثنائية جعلته أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

فقد تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022، وهو الإنجاز الذي اعتبره كثيرون التتويج المثالي لمسيرته الذهبية.

كما حصد النجم الأرجنتيني عددا قياسيا من جوائز الكرة الذهبية، وحقق عشرات الألقاب المحلية والقارية مع برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، قبل أن يواصل رحلته الاحترافية مع Paris Saint-Germain F.C. ثم إنتر ميامي.

ويُعرف ميسي بأسلوبه الساحر داخل الملعب، وقدرته الفريدة على صناعة الفارق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير كرة القدم كواحد من أعظم من لمس الكرة عبر العصور.

ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

مصطفى محمد

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

ترشيحاتنا

إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

طلب إحاطة عاجل بشأن أزمة «وقف منان».. وتعطيل 50 ألف طلب تصالح يهدد الأهالي

تعبيرية

خلال أيام العيد.. وقف تنفيذ حكم الإعدام طبقا لـ قانون الإجراءات الجنائية

تامر صقر

القصبي: حزب مستقبل وطن مستمر في حل أزمة المعاشات وخدمات التأمينات

بالصور

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد