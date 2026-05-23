من ملاعب روزاريو إلى نادي المليارديرات.. ليونيل ميسي يكتب فصلا جديدا في أسطورته الكروية

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا عالم المليارديرات، بعدما تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار، ليواصل قائد إنتر ميامي الأمريكي كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وبحسب ما كشفته وكالة بلومبيرج، فإن ميسي أصبح واحدا من أبرز الرياضيين في العالم من حيث الثروة، بفضل مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، إلى جانب عقود الرعاية والإعلانات الضخمة التي رافقته طوال السنوات الماضية.

رحلة استثنائية بدأت من الأرجنتين

بدأ ميسي رحلته مع كرة القدم في ناشئي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة الشهيرة، التي صنعت منه واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وفي عام 2004، تم تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة، ليبدأ بعدها رحلة أسطورية حصد خلالها الألقاب الفردية والجماعية، وفرض اسمه كأحد أبرز رموز اللعبة عالميًا.

عقود الرعاية صنعت الفارق

ولم تقتصر ثروة ميسي على رواتبه داخل الملاعب فقط، بل لعبت عقود الرعاية والإعلانات دورا محوريا في تضخم ثروته، حيث ارتبط اسمه بعدد من أكبر العلامات التجارية العالمية، مستفيدا من شعبيته الجارفة وتأثيره الجماهيري الكبير.

وأكدت التقارير أن النجم الأرجنتيني كان قادرا على دخول نادي المليارديرات في وقت أبكر، لو وافق على العرض السعودي الضخم الذي تلقاه في صيف 2023، لكنه فضّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي والانضمام إلى نادة إنتر ميامي بعائدات مالية أقل، مقابل مشروع رياضي وحياتي مختلف.

ميسي ورونالدو صراع الأساطير يمتد خارج الملعب

وبات ميسي ثاني لاعب كرة قدم نشط يدخل عالم المليارديرات بعد غريمه التاريخي كريتسيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الذي سبق له تحقيق هذا الرقم المالي القياسي.

ويستمر التنافس بين الأسطورتين، ليس فقط على مستوى الأرقام والبطولات، بل أيضا في القيمة التسويقية والتأثير العالمي، في صراع يعتبره كثيرون الأعظم في تاريخ كرة القدم الحديثة.

إنجازات صنعت أسطورة خالدة

على مدار أكثر من عقدين، نجح ميسي في بناء مسيرة استثنائية جعلته أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

فقد تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022، وهو الإنجاز الذي اعتبره كثيرون التتويج المثالي لمسيرته الذهبية.

كما حصد النجم الأرجنتيني عددا قياسيا من جوائز الكرة الذهبية، وحقق عشرات الألقاب المحلية والقارية مع برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، قبل أن يواصل رحلته الاحترافية مع Paris Saint-Germain F.C. ثم إنتر ميامي.

ويُعرف ميسي بأسلوبه الساحر داخل الملعب، وقدرته الفريدة على صناعة الفارق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير كرة القدم كواحد من أعظم من لمس الكرة عبر العصور.