هدف جديد يقربه من الأسطورة.. ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ مع إنتر ميامي

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، مسلسل التألق وهز الشباك في منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين MLS، بعدما سجل هدفا جديدا في شباك أورلاندو سيتي، ليؤكد أن مسيرته الاستثنائية لا تزال تزخر بالمزيد من الأرقام التاريخية.

وجاء هدف ميسي الثالث لفريقه في الدقيقة 33 من عمر المباراة، رافعا رصيده إلى 906 أهداف في مسيرته الكروية الحافلة، ليصبح على بعد 94 هدفا فقط من بلوغ الإنجاز الأسطوري بتسجيل 1000 هدف، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

سباق الألف هدف منافسة تاريخية مع كريستيانو رونالدو

يدخل ميسي في سباق تاريخي نحو الهدف رقم ألف، في منافسة غير مباشرة مع غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الذي يملك في رصيده 970 هدفا.

هذا التنافس المستمر بين النجمين يُضفي إثارة إضافية على مشهد كرة القدم العالمي، حتى في المراحل المتقدمة من مسيرتيهما.

تأثير مباشر في نتائج إنتر ميامي

لم يكتفي ميسي بالتسجيل، بل صنع الهدف الثاني لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 25، ليؤكد دوره القيادي وتأثيره الحاسم في أداء الفريق.

وبهذا الهدف، رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، متساويا مع عدد من أبرز هدافي البطولة.

إنجازات ميسي مسيرة لا تُضاهى

على مدار مسيرته، صنع ميسي إرثا كرويا يصعب تكراره فقد توج بالكرة الذهبية 8 مرات، وقاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، إلى جانب ألقاب قارية عديدة.

كما يُعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة، وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف خلال موسم أوروبي واحد.

تميزت مسيرة ميسي بالثبات والاستمرارية، إذ حافظ على معدلات تهديفية مذهلة لأكثر من 18 عامًا، مع قدرة فريدة على صناعة اللعب وقيادة الفرق نحو البطولات.

موسم استثنائي جديد في الملاعب الأمريكية

انضم ميسي إلى قائمة الهدافين في الدوري الأمريكي هذا الموسم، بينما يتصدر الترتيب كل من بيتار موسا وسام سوريدج برصيد 9 أهداف.

ومع استمرار الموسم، تبدو الفرصة سانحة أمام النجم الأرجنتيني لمواصلة تحطيم الأرقام، وإضافة فصل جديد إلى قصة أسطورية لم تنتهِ بعد.