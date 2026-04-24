إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أصل الحكاية

سباق الألف هدف بين رونالدو وميسي.. هل يستطيع نجوم الجيل الجديد معادلة أسطورتي العصر؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أمينة الدسوقي

يشتعل التنافس التاريخي بين كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي وليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، في سباق غير مسبوق لبلوغ الهدف الرسمي رقم 1000 في مسيرتهما الكروية، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب في التاريخ الحديث أن وصل إليه.

يتصدر رونالدو المشهد برصيد 969 هدفا، ولم يعد يفصله عن الإنجاز سوى 31 هدفا، بينما بلغ ميسي 905 أهداف، ليبقى على بعد 95 هدفا من الحلم ذاته.

ومع اقتراب الأسطورتين من المراحل الأخيرة في مسيرتهما، يتزايد التساؤل هل يلحق بهما أحد من نجوم الجيل الجديد؟

أرقام تاريخية تقترب من الاكتمال

المعدل التهديفي للنجمين عبر مسيرتهما الطويلة يعكس استمرارية مذهلة على أعلى مستوى فالأرقام لم تأتي من ومضة موسمية، بل من سنوات من الثبات في الدوريات الكبرى والمسابقات القارية والدولية هذا ما يجعل حاجز الألف هدف أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع.

ومع ذلك، فإن لغة الأرقام تفتح باب الاحتمالات أمام أسماء شابة ما تزال في قمة عطائها البدني والفني.

هالاند آلة تهديفية بسرعة قياسية

في مقدمة المرشحين المستقبليين، يبرز اسم إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 349 هدفا في 409 مباريات مع الأندية والمنتخب، بمعدل تهديفي يقترب من 0.85 هدف في المباراة، وهو معدل يفوق نظيره لدى ميسي.

هالاند، البالغ 25 عاما، حافظ خلال السنوات الأربع الأخيرة على متوسط يقارب 55 هدفا في الموسم، وهو رقم استثنائي في كرة القدم الحديثة. 

ورغم أن الفارق بينه وبين حاجز الألف يصل إلى نحو 650 هدفا فإن صغر سنه ونسقه التهديفي المرتفع يمنحانه فرصة نظرية لتحقيق هذا الإنجاز خلال أكثر من عقد من الزمن، إذا حافظ على المستوى نفسه.

مبابي الاستمرارية سلاح الفرنسي

بدوره، يواصل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد ترسيخ مكانته بين كبار الهدافين، بعدما سجل 428 هدفا في 575 مباراة، بمعدل يبلغ نحو 0.75 هدف في المباراة.

ورغم أن معدله أقل من ميسي وهالاند، فإنه يتفوق على معدل رونالدو التاريخي. 

ويبلغ مبابي 27 عاما، ويحقق في المواسم الأخيرة متوسطًا يقارب 50 هدفا في الموسم، ما يجعله بحاجة إلى نحو 570 هدفا إضافيا لبلوغ الألف. 

ومع الاستمرارية على هذا النسق، قد يكون أحد أبرز المرشحين لمطاردة هذا الرقم خلال العقد المقبل.

سباق الزمن قبل سباق الأهداف

يبقى العامل الحاسم في هذا السباق هو الزمن فبينما يراهن رونالدو وميسي على خبرتهما واستمراريتهما حتى اللحظات الأخيرة، يراهن هالاند ومبابي على عامل العمر واللياقة والمعدل التهديفي المرتفع.

وبين أسطورتين تقتربان من كتابة الفصل الأخير، وجيل جديد يكتب بدايته بقوة، يظل سؤال الألف هدف مفتوحا على كل الاحتمالات، في سباق قد يمتد لسنوات قبل أن يحسم لصالح اسم جديد أو يظل حكرا على أيقونتي اللعبة.

من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض.. كيف استردت مصر سيناء؟

