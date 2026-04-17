الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مراوغة خارج الملعب من ميسي..خطوة استثمارية بطابع تكتيكي| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

في مفاجأة لافتة، قرر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي توسيع حضوره في عالم كرة القدم من بوابة الاستثمار الرياضي، عبر الاستحواذ على نادي يو إي كورنيا الإسباني.

الخطوة لا تبدو عاطفية بقدر ما تحمل أبعادا تكتيكية مدروسة، تعكس رؤية بعيدة المدى تتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى دوائر النفوذ الإداري في إقليم كتالونيا.

لماذا كورنيا؟ ولماذا الآن؟

رغم إقامة ميسي الحالية في الولايات المتحدة مع إنتر ميامي، فإن بوصلته لا تزال تشير إلى كتالونيا، حيث صنع مجده الكروي. اختيار كورنيا تحديدا يفتح له نافذة عملية داخل المنظومة الرياضية المحلية، بعيدًا عن تعقيدات الإدارة الحالية في برشلونة.

الاستثمار هنا لا يرتبط فقط بالعائد المالي، بل بتأسيس حضور مؤثر داخل البيئة التي يخطط للعودة إليها مستقبلا من موقع مختلف.

قاعدة نفوذ إداري في كتالونيا

امتلاك نادي محلي يمنح ميسي موطئ قدم رسميًا داخل الهيكل الرياضي في الإقليم فالأمر يتجاوز الملكية إلى بناء شبكة علاقات إدارية ومؤسسية، تعزز مكانته كلاعب مؤثر في أي معادلة رياضية مستقبلية داخل كتالونيا.

جسر احترافي عابر للقارات

يمتلك ميسي أكاديميات ومشروعات كروية في أمريكا اللاتينية، إلى جانب شراكات وثيقة مع رفيق مسيرته لويس سواريز في أوروغواي.
وجود كورنيا كقاعدة أوروبية يخلق مسارا واضحا لانتقال المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، بما يحول النادي إلى محطة استقبال وتطوير وتصدير للنجوم.

توظيف هوية “قاهر الكبار” لجذب الرعاة

يملك كورنيا سجلا لافتا في مفاجآت الكؤوس، أبرزها إقصاء أتلتيكو مدريد وإحراج فرق كبرى في مناسبات سابقة. 

هذه الهوية التنافسية تمنح المشروع جاذبية تسويقية كبيرة، خاصة مع ارتباطه باسم ميسي، ما يفتح الباب أمام رعاة يبحثون عن قصة نجاح ملهمة قابلة للتسويق عالميا.

تمهيد إداري لمرحلة ما بعد الملاعب

الاستثمار يمنح ميسي خبرة عملية في الإدارة الرياضية على أرض الواقع ومع اقتراب مرحلة ما بعد الاعتزال، تبدو هذه الخطوة بمثابة إعداد لسيرة ذاتية تنفيذية، قد تضعه مستقبلًا في موقع قيادي داخل برشلونة، في توقيت لاحق لمرحلة الرئيس خوان لابورتا.

ما وراء الصفقة

لا تبدو صفقة كورنيا مجرد استثمار في نادٍ إسباني، بل مشروع نفوذ طويل الأمد يجمع بين الإدارة، وتطوير المواهب، والتسويق الرياضي، وبناء المكانة المؤسسية.

إنها مراوغة جديدة من ميسي، لكن هذه المرة خارج الملعب مراوغة قد تقوده يوما ما إلى العودة إلى برشلونة من الباب الإداري، لا من بوابة اللاعب الأسطورة.

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ليونيل ميسي نادي يو إي كورنيا الإسباني نادي يو إي كورنيا إنتر ميامي

