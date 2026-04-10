قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقصة أخيرة.. ديكو يحسم الجدل: عودة ميسي إلى برشلونة لم تُطرح للنقاش

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

حسم ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، الجدل الدائر حول إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديكو في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية أن فكرة عودة ميسي لم تُطرح من الأساس داخل أروقة النادي، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات.

وقال: “هذا الموضوع معقد، وتم الحديث عنه كثيرًا خلال فترات سابقة، لكن الواقع أن سيناريو عودة ميسي لم يُطرح على الطاولة منذ تواجدي في النادي”.

وأضاف: “لم يحدث أن تواصل ميسي أو أي من ممثليه معنا من أجل العودة، وكل ما قيل في هذا الإطار غير واقعي”.

وأشاد ديكو بقيمة النجم الأرجنتيني، مؤكدًا أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، وبالنسبة لي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم أو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق”.

وأوضح المدير الرياضي أن الحديث عن “رقصة أخيرة” بقميص برشلونة قبل الاعتزال يفتقر للمنطق في ظل غياب أي خطوات رسمية، قائلاً: “لا يمكن بناء توقعات دون وجود شيء حقيقي وملموس”.

وفيما يتعلق بإمكانية تكريم ميسي، أشار ديكو إلى أن هذا الملف لا يندرج ضمن اختصاصاته المباشرة، مؤكدًا أن تحديد موعد حفل تكريمه يعتمد على إدارة النادي وليس القطاع الرياضي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى زيارة ميسي لملعب “سبوتيفاي كامب نو” خلال تواجده في برشلونة مؤخرًا، موضحًا أنها كانت زيارة عابرة دون أي دلالات تتعلق بمستقبله مع الفريق.

ديكو برشلونة ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد