رقصة أخيرة.. ديكو يحسم الجدل: عودة ميسي إلى برشلونة لم تُطرح للنقاش

حسم ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، الجدل الدائر حول إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديكو في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية أن فكرة عودة ميسي لم تُطرح من الأساس داخل أروقة النادي، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات.

وقال: “هذا الموضوع معقد، وتم الحديث عنه كثيرًا خلال فترات سابقة، لكن الواقع أن سيناريو عودة ميسي لم يُطرح على الطاولة منذ تواجدي في النادي”.

وأضاف: “لم يحدث أن تواصل ميسي أو أي من ممثليه معنا من أجل العودة، وكل ما قيل في هذا الإطار غير واقعي”.

وأشاد ديكو بقيمة النجم الأرجنتيني، مؤكدًا أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، وبالنسبة لي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم أو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق”.

وأوضح المدير الرياضي أن الحديث عن “رقصة أخيرة” بقميص برشلونة قبل الاعتزال يفتقر للمنطق في ظل غياب أي خطوات رسمية، قائلاً: “لا يمكن بناء توقعات دون وجود شيء حقيقي وملموس”.

وفيما يتعلق بإمكانية تكريم ميسي، أشار ديكو إلى أن هذا الملف لا يندرج ضمن اختصاصاته المباشرة، مؤكدًا أن تحديد موعد حفل تكريمه يعتمد على إدارة النادي وليس القطاع الرياضي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى زيارة ميسي لملعب “سبوتيفاي كامب نو” خلال تواجده في برشلونة مؤخرًا، موضحًا أنها كانت زيارة عابرة دون أي دلالات تتعلق بمستقبله مع الفريق.