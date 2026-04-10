أخطاء كارثية.. استبعاد الحكم كوفاتش بعد أزمة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أثار الحكم الروماني إستفان كوفاتش حالة كبيرة من الجدل عقب إدارته مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت الأربعاء الماضي، في لقاء شهد العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للنقاش.

وكتب الإعلامي محمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إستبعاد الروماني كوفاتش حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من إدارة جميع المباريات التي ينظمها في المسابقات الأوروبية إلى نهاية الموسم الحالي بعد أخطائه الكارثية في المباراة"

وتلقى برشلونة هزيمة على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، في نتيجة زادت من صعوبة موقفه قبل لقاء الإياب، خاصة في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب المباراة.