مش هتتعب.. نصائح لـ صيام يوم عرفة دون جوع أو عطش

يرغب عدد كبير من المسلمين فى صيام يوم عرفة ، الموافق غدا الثلاثاء، للحصول على أجر هذا اليوم وغفران ذنب سنة ماضية وسنة مقبلة ولكنهم يخافون من المشقة خاصة عند الالتزام بمهام أو أعمال شاقة، لذا من المهم معرفة النصائح التى تساع على صيام يوم عرفة دون متاعب صحية.

ووفقا لموقع adventisthealth نعرض أهم النصائح الغذائية التي تساعد على صيام يوم عرفة.

شرب الكثير من السوائل الطبيعية والماء بين المغرب والسحور .

تناول السوائل والماء بشكل متقطع وليس دفعة واحدة..

السوبيا والعرقسوس والعصائر الطبيعية خاصة البرتقال وقمر الدين من أفضل المشروبات التى يمكن تناولها فى ليلية يوم عرفة.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان لبعد منتصف الليل.

تتكون وجبة السحور من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة التي تبقى فترة طويلة في المعدة مثل البيض والفول والعدس البني والخبز البلدي أو خبز الحابة الكاملة.

والفواكه والخضروات الطازجة خاصة الورقية مثل الخس والجرجير التي تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف؛ مما يقلل من الشعور بالجوع والعطش.

تناول الخضروات والفواكه على دفعات طوال الليل يقلل من الجوع والعطش أثناء صيام يوم عرفة خاصة الموز والطماطم والبطاطس والمشمش المجفف والتمر و البطيخ والبرتقال والعنب.

تناول الزبادى فى السحور أو اللبن أو العرقسوس للتخلص من العطش

ابتعد عن شرب القهوة والنسكافيه في السحور لأنهما من مدرات البول وإذا كانت هناك ضرورة لتناولهما فيجب ألا يكونا اخر شئ يتم تناوله فى السحور.

تناول الشاي فى سحور يوم عرفة يقلل العطش ولكن احرص على أن يكون بكميات محدودة.

