قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM
أنا بشم الطشة الأيام دي .. عمرو أديب : لازم فتة بعد صلاة العيد وتنام على جمبك اليمين وتتشاهد
بعد هدم قصر قرطام.. عقوبة البناء المخالف علي طرح النيل
ناقد رياضي: محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال
اتفاق كارثي .. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم المفاوضات بين أمريكا وإيران
أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. اغتنم خير أيام الدينا بـ7 عبادات
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: علاقة والدي بالسوشيال ميديا كانت شبه منعدمة
عمر جابر عن التتويج بالدوري: جمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه
قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2026
شقيق الونش: جمهور الزمالك سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري
ضبط 5 طلاب بالثانوية اقتحموا مدرستهم بدراجات نارية في القليوبية
تركي آل الشيخ يكشف عن زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك.. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك العاملة في مصر، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات مستقرة مقارنة بالتعاملات الآتية، حيث بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن خلال التعاملات المسائية.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم

ويأتي استقرار الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية وأسواق المال حول العالم.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار الأمريكي يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد قيمته أمام العملات المختلفة، ومن أبرز هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقوة الاقتصاد الأمريكي.

كما يؤثر حجم الطلب على الدولار داخل الأسواق، إلى جانب حركة الاستيراد والتصدير والميزان التجاري، بصورة مباشرة على أسعار الصرف، فضلا عن تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة التي قد تدفع الأسواق العالمية إلى حالة من التذبذب في أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار مستقرة للعملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أعلى سعر للبيع بين عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في حركة التداولات داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست

كما بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

ووصل سعر الدولار داخل بنك البركة إلى 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، ليستمر السعر عند نفس مستويات التعاملات الآتية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ضمن حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف المصري حاليا.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

ويواصل سعر الدولار استقطاب اهتمام المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، باعتباره من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره المباشر على قطاعات الاستيراد والتجارة والاستثمار.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر الدولار الآن الدولار اليوم سعر الدولار بالبنوك المصرية سعر الدولار مساء اليوم أسعار الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في بنك مصر الدولار مقابل الجنيه المصري تحديث سعر الدولار أسعار العملات اليوم سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

احمد داوود

أحمد داوود: المنافسة لا تشغلني وأتمنى أن تنجح كل الأفلام المعروضة

وائل كفوري

بعد 48 ساعة.. شو مشتقلي لـ وائل كفوري تتخطى المليون مشاهدة

هنا الزاهد

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور

بالصور

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد