سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك.. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك العاملة في مصر، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات مستقرة مقارنة بالتعاملات الآتية، حيث بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن خلال التعاملات المسائية.

ويأتي استقرار الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية وأسواق المال حول العالم.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار الأمريكي يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد قيمته أمام العملات المختلفة، ومن أبرز هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقوة الاقتصاد الأمريكي.

كما يؤثر حجم الطلب على الدولار داخل الأسواق، إلى جانب حركة الاستيراد والتصدير والميزان التجاري، بصورة مباشرة على أسعار الصرف، فضلا عن تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة التي قد تدفع الأسواق العالمية إلى حالة من التذبذب في أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار مستقرة للعملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أعلى سعر للبيع بين عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في حركة التداولات داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست

كما بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

ووصل سعر الدولار داخل بنك البركة إلى 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، ليستمر السعر عند نفس مستويات التعاملات الآتية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ضمن حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف المصري حاليا.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويواصل سعر الدولار استقطاب اهتمام المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، باعتباره من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره المباشر على قطاعات الاستيراد والتجارة والاستثمار.