سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة ، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 52.24 جنيه للشراء، و52.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

وجاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

-52.24 جنيه للشراء.

-52.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

-52.25 جنيه للشراء.

-52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

-52.25 جنيه للشراء.

-52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

-52.20 جنيه للشراء.

-52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى

-52.27 جنيه للشراء.

-52.37 جنيه للبيع.