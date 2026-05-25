سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة ، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 52.24 جنيه للشراء، و52.38 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم
وجاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
-52.24 جنيه للشراء.
-52.38 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
-52.25 جنيه للشراء.
-52.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
-52.25 جنيه للشراء.
-52.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
-52.20 جنيه للشراء.
-52.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقارى المصرى
-52.27 جنيه للشراء.
-52.37 جنيه للبيع.