قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026
ولاء عادل

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجاري لعام 2026، والتي يتم تطبيقها ضمن فاتورة شهر مايو الجاري، المعبرة عن استهلاك شهر أبريل، وذلك في إطار تحديثات التعريفة الكهربائية المطبقة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وأثار الإعلان اهتمامًا واسعًا بين أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث عن قيمة الشرائح الجديدة وتأثيرها على تكاليف التشغيل الشهرية.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء التجارية

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز، جاءت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:

  • من صفر إلى 100 كيلو وات:
    162 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة بدلًا من 85 قرشًا.
  • من 101 إلى 250 كيلو وات:
    تتم المحاسبة بسعر 216 قرشًا بدلًا من 168 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.

تعريفة الشرائح الأعلى استهلاكًا

وأوضح الجهاز أن الشرائح الأعلى استهلاكًا تخضع لتسعير مختلف وفق حجم الاستخدام، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

  • من 251 حتى 600 كيلو وات:
    264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا.
  • حتى 1000 كيلو وات:
    274 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا.
  • أكثر من 1000 كيلو وات:
    279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.

متابعة كبيرة من أصحاب الأنشطة التجارية

وجاء الإعلان عن التعريفة الجديدة وسط اهتمام متزايد من أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع اعتماد الكثير من المحال والمنشآت على الكهرباء بشكل أساسي في تشغيل المعدات والأجهزة المختلفة.

كما يسعى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حساب التكاليف التشغيلية بدقة، في ظل تأثير أسعار الكهرباء المباشر على تكلفة الخدمات والمنتجات داخل الأسواق.

فاتورة مايو وفق الأسعار الجديدة

وأكد الجهاز أن الأسعار المعلنة يتم تطبيقها ضمن فاتورة مايو 2026، التي تعكس حجم استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل، وفق نظام المحاسبة المعتمد داخل قطاع الكهرباء.

ويتابع أصحاب المحال التجارية بشكل دوري قيمة الفواتير الشهرية، مع تزايد الاهتمام بوسائل ترشيد الاستهلاك وتقليل الأحمال الكهربائية للحد من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

أهمية معرفة الشرائح الجديدة

ويرى متابعون أن معرفة تفاصيل الشرائح الجديدة تساعد أصحاب الأنشطة التجارية على وضع خطط مالية أكثر دقة، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك من نشاط إلى آخر.

كما تساهم متابعة تحديثات أسعار الكهرباء في مساعدة أصحاب المنشآت على تنظيم استهلاك الطاقة بما يتناسب مع طبيعة العمل، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والخدمات الأساسية.

الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء للقطاع التجاري أسعار الكهرباء 2026 أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

الزمالك

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ترشيحاتنا

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

اقتصاد

برلمانية: التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني

الصناعات الهندسية

الألومنيوم يفتح بوابة شراكات مصرية عمانية جديدة في الصناعة والتحول الإنتاجي

بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد