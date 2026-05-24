مصر تستعد لكسوف الشمس 2027 بفعاليات سياحية عالمية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

مصر تستعد لكسوف الشمس 2027 .. تستعد مصر لاستقبال واحد من أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة عالميًا خلال السنوات المقبلة، وهو ظاهرة الكسوف الكلي للشمس المقرر حدوثها بمحافظة الأقصر يوم 2 أغسطس 2027، في حدث استثنائي من المتوقع أن يجذب اهتمامًا عالميًا واسعًا ويضع مصر في صدارة الوجهات السياحية والفلكية لمتابعة الظواهر الطبيعية النادرة.

وفي إطار هذه الاستعدادات، أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته للتجهيز لتنظيم الفعاليات الخاصة بهذا الحدث الفريد، بهدف توفير تجربة آمنة ومنظمة للسائحين والزوار الراغبين في متابعة الكسوف الكلي للشمس من داخل مصر.

قرار وزاري للاستعداد لكسوف الشمس في الأقصر

ويأتي قرار تشكيل اللجنة؛ ضمن خطة مبكرة تستهدف الاستعداد الجيد لاستقبال التدفقات السياحية المتوقعة خلال فترة الحدث، خاصة مع التوقعات بزيادة أعداد الزوار والمهتمين بمتابعة الظواهر الفلكية من مختلف دول العالم.

وتهدف اللجنة إلى الإعداد والتجهيز لتنظيم فعاليات الكسوف الكلي للشمس، بالإضافة إلى دراسة سبل تقديم التيسيرات اللازمة لاستيعاب الوفود السياحية الراغبة في مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية النادرة، بما يضمن انسيابية الحركة داخل مناطق الرصد الرئيسية وتجنب الازدحام.

كما تستهدف الخطة توفير أفضل تجربة ممكنة للزوار من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تجهيز المواقع السياحية والفندقية والخدمية لاستقبال الأعداد المتوقعة من السائحين خلال فترة الحدث.

لجنة موسعة تضم جهات حكومية وسياحية متعددة

وضمت اللجنة المشكلة عددًا من القيادات والجهات المعنية بقطاعي السياحة والآثار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، وذلك لضمان التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المشاركة في تنظيم الفعاليات المرتبطة بالكسوف الكلي للشمس.

وتشمل عضوية اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما تضم اللجنة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومعاوني وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة والتحول الرقمي، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية.

وتضم اللجنة أيضًا ممثلين عن وزارات المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، والداخلية، والطيران المدني، فضلًا عن عدد من الجهات الأخرى المعنية بتنظيم واستقبال الوفود السياحية خلال الحدث المرتقب.

الأقصر تستعد لاستقبال حدث فلكي استثنائي

وتحظى محافظة الأقصر بأهمية خاصة في هذا الحدث العالمي، نظرًا لكونها واحدة من أبرز المناطق التي ستشهد الكسوف الكلي للشمس بصورة واضحة، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ والحضارة والظواهر الطبيعية النادرة.

ومن المتوقع أن تشهد المدينة اهتمامًا سياحيًا وإعلاميًا كبيرًا خلال فترة الكسوف، خاصة مع سعي كثير من السائحين وعشاق الظواهر الفلكية حول العالم إلى التواجد في أفضل مواقع الرصد لمتابعة الحدث.

وتسعى الجهات المختصة إلى استغلال هذه الفرصة في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، عبر تنظيم فعاليات متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والفلكية، إلى جانب إبراز المقومات التاريخية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر.

مصر من أفضل دول العالم لمشاهدة الكسوف الكلي

ويعد الموقع الجغرافي لمصر أحد أبرز العوامل التي تمنحها ميزة استثنائية خلال هذا الحدث، حيث تتمتع البلاد بواحدة من أطول فترات مشاهدة الكسوف الكلي للشمس على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى أن مدة مشاهدة الكسوف قد تصل إلى نحو ست دقائق، وهي مدة طويلة نسبيًا مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى التي ستشهد الظاهرة نفسها، الأمر الذي يزيد من أهمية مصر كوجهة رئيسية لمتابعة الحدث الفلكي.

ويرى متخصصون أن هذه المدة تمنح الزوار فرصة أفضل للاستمتاع بالظاهرة ومتابعتها بشكل أوضح، ما يعزز فرص تحقيق استفادة سياحية كبيرة من الحدث خلال الفترة المقبلة.

فرصة لتعزيز السياحة الفلكية في مصر

ويمثل الكسوف الكلي للشمس فرصة مهمة لدعم السياحة الفلكية في مصر، وهي واحدة من الأنماط السياحية التي تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.

كما يمكن لهذا الحدث أن يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالعلوم والفلك والطبيعة، إلى جانب دعم الحركة السياحية في الأقصر والمناطق المحيطة بها.

وتأمل الجهات المعنية في أن يسهم التنظيم المبكر والاستعداد الجيد لهذا الحدث في تقديم صورة مميزة عن المقصد السياحي المصري، خاصة مع تزايد المنافسة العالمية على استضافة وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالظواهر الطبيعية الكبرى.

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
