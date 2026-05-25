تعرف على تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ حسين الشحات

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق تفاصيل عرض الأهلي لـ حسين الشحات نجم الفريق.

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" حسين الشحات يفعل خاصية (بعد العيد) للرد على عرض الأهلي، ٢٠ مليون في الموسم + ٨ مليون على الدوري والكونفدرالية وبند المشاركة ".



يترقب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسم موقف ناديه النهائي بشأن ملف تجديد عقده، قبل الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى لتحديد خطوته القادمة خلال الفترة المقبلة.

وعقدت إدارة الأهلي جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية، لمناقشة تفاصيل تمديد التعاقد، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مدة العقد التي باتت قريبة من موسمين بدلاً من موسم واحد، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الجوانب المالية.

ويأتي تحرك الأهلي في إطار رغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن الشحات يعد من العناصر ذات الخبرة داخل صفوف الفريق، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية.