الدوري انتهى.. «شوبير» ينتقد تأخر الأهلي في حسم ملف حسين الشحات

انتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة تعامل النادي الأهلي مع ملف تجديد عقد اللاعب حسين الشحات، مؤكدًا أن اللاعب لم يطلب أرقامًا مالية مبالغًا فيها كما تردد خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير إنه تواصل مع مصدر مقرب جدًا من حسين الشحات، لمعرفة حقيقة طلب اللاعب الحصول على مقابل مادي ضخم، ليرد المصدر قائلًا إن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، مشددًا على أن اللاعب فقط يبحث عن التقدير المناسب داخل النادي، خاصة في ظل ما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

تساؤلات حول توقيت المفاوضات

وأبدى شوبير دهشته من تأخر إدارة الأهلي في عقد جلسة حاسمة مع اللاعب، موضحًا أن الدوري انتهى بالفعل قبل بدء التحركات الجادة لحسم الملف، متسائلًا عن سبب الانتظار حتى هذا التوقيت الحساس.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي كان بإمكانها إنهاء الاتفاق مع اللاعب منذ أسابيع، بدلًا من الاكتفاء بجلسات قصيرة ومناقشات غير حاسمة، مؤكدًا أن مثل هذه الملفات تحتاج إلى سرعة وحسم للحفاظ على استقرار الفريق.

شوبير: حسين الشحات لا يفتعل الأزمات

وأكد شوبير أن حسين الشحات معروف بانتمائه الشديد للنادي الأهلي، وأنه لم يخرج للإعلام للحديث أو إثارة أي أزمة تتعلق بمستقبله، رغم حالة الجدل الدائرة حول تجديد عقده.

وأضاف أن المقربين من اللاعب كانوا يتوقعون توقيع العقود منذ فترة، لكن الأمور لم تتقدم بالشكل المطلوب، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجماهير، خوفًا من دخول أندية أخرى في المفاوضات مع اللاعب.

تحذير من تكرار الأخطاء

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يجب أن ينتظر حتى يجد اللاعب قد وقع لنادٍ آخر، خاصة أن حسين الشحات يمتلك خبرات كبيرة بعد مشواره مع أندية مثل مصر للمقاصة والعين قبل انتقاله إلى الأهلي، مطالبًا بضرورة حسم الملف سريعًا حفاظًا على استقرار الفريق.